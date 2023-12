Rusia a bombardat trei porturi ucrainene la granița cu România. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert în toiul nopții

Reacția a venit după ce autoritățile române au emis, în cursul nopții de miercuri spre joi, un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din nordul județului Tulcea și din zona de graniță a județului Galați.

Avertismentul indica posibilitatea căderii unor obiecte din aer, din cauza atacurilor aeriene ruse desfășurate în apropierea graniței.

Informații distribuite pe rețelele de socializare arată că atacul rusesc a durat mai multe ore și a vizat obiective din Reni, Izmail și Chilia.

????? Footage of the Geranium night attack on targets in the Odessa region



Strikes were reported on Reni, Ishmael and Kilia. The port infrastructure is likely to come under attack again. pic.twitter.com/aKEkiwwVUg