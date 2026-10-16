S-au câștigat premii de peste 1,5 milioane de lei la tragerile loto de joi. Unde au fost jucate biletele

1 minut de citit Publicat la 10:32 16 Oct 2026 Modificat la 10:32 16 Oct 2026

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Șapte persoane au câștigat premii la tragerile loto de joi, a anunțat vineri Loteria Română. La Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de peste 1 milion de lei.

La tragerea Noroc de joi, 15 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, județul Ilfov.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare.

Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, județul Bacău, Azuga, județul Prahova și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.

De asemenea, și în urmă cu câteva zile, la tragerile loto de duminică, s-a câștigat marele premiu la Loto 5/40 de aproape 2,5 milioane de lei.

Report de peste 2,90 milioane de euro la Loto 6/49

Duminică, 18 octombrie, au loc noi trageri la Loto 6/49.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).