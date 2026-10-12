S-a câștigat marele premiu la Loto 5/40 de aproape 2,5 milioane de lei. Report de 2,7 milioane de euro la Loto 6/49

Biletele norocoase au fost jucate pe joaca.loto.ro și pe AmParcat.ro. Foto: Getty Images

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 11 octombrie 2026, a fost câștigat marele premiu de la categoria I în valoare de 2,456 milioane de lei. De asemenea, a fost înregistrat și un câștiga de 70.729 de lei la categoria a II-a, informează, luni, Loteria Română. Următoarea tragere organizată de Loteria Română va avea loc joi, 15 octombrie, iar în joc este un report de peste 2,7 milioane de euro la Loto 6/49.

Biletele norocoase au fost jucate pe joaca.loto.ro și pe AmParcat.ro

Numerele câștigătoare la extragerile Loto din 11.10.2026:

Loto 6/49: 13, 39, 33, 34, 23, 14;

Noroc: 8 2 1 0 1 9 3;

Noroc Plus: 9 2 4 2 4 3;

Loto 5/40: 31, 33, 19, 15, 6, 5;

Super Noroc: 4 4 2 6 0 7;

Joker: 39, 20, 31, 14, 5, 2;

Report de peste 2,7 milioane de euro la Loto 6/49

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de peste 4,82 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este un report de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este în joc un report de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) și la categoria a III-a reportul este de peste 67.200 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

De asemenea, la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).