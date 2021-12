Salariații care vor avea veniturile înghețate în 2022. Anunțul lui Marcel Ciolacu

„Există o decizie clară acum de îngheţare a veniturilor demnitarilor, a pensiilor speciale şi cred că a salariilor majorităţii bugetarilor. Avem un grad de îndatorare de aproape 50% din PIB. Aşteptăm execuţia bugetară să vedem cât e PIB-ul, s-ar putea să fi depăşit. Avem lege care impune îngheţarea salariilor şi pensiilor.

Am picat de acord cu ceilalţi lideri din coaliţie că trebuie să intervenim pe salariile angajaţilor din sănătate, cu excepţia medicilor şi asistentelor.

Trebuie să depăşim această criză economică, deficitul este foarte mare, aşteptăm execuţia bugetară. Am intrat la guvernare din mers, deocamdată am rezolvat urgenţele. Să nu uităm că suntem în pandemie, eu nu o sa anunţ triumfător că am învins pandemia. Haideţi să dăm o şansă acestei coaliţii, care este condamnată să guverneze până în 2024”, a spus liderul PSD la România Tv.

Marcel Ciolacu a transmis ieri că pachetul social va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. În pachetul social sunt incluse majorarea alocațiilor, creșterea pensiilor cu 10%, majorarea pensiei minime la 1.000 de lei, a 13-a indemnizație pentru persoanele cu dizabilități și sprijin pentru pensionarii cu pensii de până la 1.600 de lei.

„Pachetul social, condiţia impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. Aşa cum am promis, alocaţiile vor fi majorate pentru copiii între 0-2 ani şi cei cu dizabilităţi la 600 lei, iar pentru copiii între 2-18 ani la 243 lei. Aşa cum am promis, persoanele cu dizabilităţi vor primi a 13-a indemnizaţie. Aşa cum am promis, pensia minima va creşte de la 800 la 1.000 lei, iar pentru restul pensiilor creşterea va fi de 10%. În acelaşi timp, în luna ianuarie, toţi pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă, astfel încât toţi vor ajunge în ianuarie la suma de 2.200 lei (pensie + ajutor)", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

