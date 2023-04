"Salariile sunt mici, iar preţurile ca în Germania". Un tânăr german a rămas impresionat după ce s-a întors după zeci de ani în România

Jonas, un tânăr german din Berlin, a venit pentru prima dată în România la începutul anilor 2000 și a fost surprins neplăcut. Cu toate acestea, a revenit la noi în țară câțiva ani mai târziu, și a găsit o altfel de România, cu oameni mult mai primitori.

Sursa foto: Profimedia Images

"La început, prin anii 90-2000 aveam cu totul altă impresie. Prin 1997, niște tipi din Estul Europei, nici nu știu exact ce nații erau, au furat-o pe bunica mea. Bine, trebuie să recunosc că pe atunci nu aveam o impresie prea bună despre estici în general, dar românii și ungurii îmi erau cumva cei mai antipatici", spune el.

În 2000 a ajuns în România, la Timișoara, un oraș care nu i-a plăcut din pricina mizeriei de pe străzi, a sărăciei, dar mai ales a oamenilor care l-au discreditat, devenind o potențială victimă a hoților: "Numai că nu săreau pe mine să îmi ceară bani sau diverse favoruri. Mi s-a părut ciudat, totul era cenușiu și mirosea a canalizare".

Ulterior, viața l-a adus din nou în România, de această dată Jonas a poposit la București, în interes de afaceri, și a descoperit cu surprindere că România părea schimbată.

"Nu știam dacă e doar pentru că București e capitala și m-am gândit că e diferența asta uriașă față de ce am văzut la Timișoara doar pentru asta. Apoi, am ajuns la Cluj, un oraș mai mic decât București, dar ceva mai mare decât Timișoara și am descoperit și acolo o Românie mult, mult schimbată în bine. Am fost și la Sibiu, alt oraș frumos. La Cluj și la București mi-am făcut și prieteni. Azi încă visez priveliștea Clujului de pe un deal cu multe terase, străzile liniștite ale Sibiului, dar și centrul Bucureștiului. Sunt zone în centrul Sibiului și a Clujului care aș zice că nu sunt cu nimic mai prejos decât Berlinul sau alte orașe din Germania, iar în București e puțin altfel de frumusețe. Aș zice că dacă Sibiu și Cluj seamănă cu niște orașe germane, Bucureștiul e un fel de mic Paris, așa cum am văzut că i se și spune", mai spune el.

Tot în același an a ajuns din nou și în Timișoara, iar orașul i se pare mai frumos decât prima dată. "Chiar și Timișoara arată mai bine decât în trecut. Erau foarte multe flori, orașul nu mai era la fel de cenușiu, ceva s-a schimbat și acolo. E dovada că România se schimbă", punctează bărbatul.

Potrivit adevarul.ro, schimbarea României l-a surprins în bine, spune el, deși a remarcat faptul că salariile românilor sunt mici, iar prețurile sunt la nivelul celor din Germania.

"Prima dată când am fost aici, oamenii purtau haine ponosite și atmosfera era tristă. Acum, aș zice că voi românii vă îmbrăcați și vă purtați ca nemții și ca orice om din Vestul Europei. Ok, salariile aici în România sunt mult mai mici, în timp ce prețurile sunt cam ca la noi. Da, asta nu prea e de bine. Dar deși aveți multe probleme economice, cred că sunteți pe drumul cel bun. Mă amuz când mă gândesc, pe vremuri nu vă suportam, dar acum vă visez, mi-ați intrat în suflet. Și chiar le-am recomandat unor amici să își facă o parte din concediu la voi", a încheiat tânărul.