Salariul celor din Sănătate nu va crește cu 20%. Sindicaliștii au pierdut, din nou, în negocierea cu Guvernul. Se anunță noi proteste

Sindicaliștii din Sănătate au anunțat că vor face noi proteste, după ce, ieri, au pierdut negocierea cu Guvernul privind creșterea salariului cu 20%, pentru cei aflați în domeniu.

Guvernul României a refuzat, ieri, propunerea de mărire a salariilor din Sănătate cu 20% de la 1 ianuarie 2024. Sindicaliștii au anunțat, în acest caz, că vor face noi proteste.

Prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope a participat ieri, la Palatul Victoria, alături de alţi lideri ai sindicatelor din domeniul sănătăţii, la consultări cu premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

"Discuţiile au decurs nefructuos pentru noi, nu am obţinut nimic astăzi. Guvernul ne-a cerut răgaz pentru primul trimestru al anului viitor. Discuţiile noastre din vară au fost altele, astăzi nu am primit nimic ferm, cert şi concret din partea Guvernului României. Am pus pe masă toate problemele din Sănătate.

Bănuiesc că ştiţi că asistenţii medicali sunt aproape de salariul minim pe economie pe care l-a stabilit Guvernul pentru anul 2024, personalul TESA este nemulţumit. Nu am primit o ofertă financiară clară, fermă şi concretă din partea Guvernului, astăzi", a declarat Iulian Pope.

Guvernul a fost de acord, totuși, cu deblocarea angajărilor din Sănătate.

"Am reuşit în schimb să deblocăm puţin discuţia pe ceea ce înseamnă blocarea posturilor în sistemul sanitar, sperăm ca de anul viitor să nu mai fie nevoie de memorandum şi fiecare post eliberat să poată fi ocupat prin concurs aşa cum e firesc", a afirmat Iulian Pope.

Prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas a anunțat că vor fi proteste în acest sens. "Probabil vom lua o decizie care să ne ducă în acţiuni de protest, deşi toată lumea ar vrea să petreacă sărbătorile. Vorbesc despre tot ce înseamnă membri ai Federaţiei Sanitas, avem membri din DSP-uri, din spitale, personal TESA, infirmieri, medici din spitale, biologi, kinetotetrapeuţi, toate categoriile profesionale", a precizat Iulian Pope, potrivit stiripesurse.ro.