Salvamarul român care a devenit un erou în întreaga Italie. Toată lumea vorbește despre el

Familia acestuia și comunitatea din Ostia i-au trimis mesaje emoționante după operaţiune. Alin Stoian a vorbit la „Eroul Zilei” despre operațiunea curajoasă care a impresionat întreaga Italie: „Era 27 iunie la ora 18 seara, am auzit o femeie care striga după mine: salvamarul, s-a înecat un băiat. Accidentul s-a întâmplat la plaja de lângă mine, nu unde lucrez eu”, ne-a povestit Alin.

După 12 minute de resuscitare, băiatul a început să își revină: „Când am ajuns acolo, l-am tras afară, după am vazut cum face colegil resuscitarea și nu mi-a plăcut așa că am efectuat eu operațiunea. După 12-23 minute băiatul și-a revenit. Nu este pentru prima oară când fac așa ceva dar acum s-a mediatizat foarte mult pentru că era o plajă de la primărie”.

Alin a așteptat cu sufletul la gură vestea că băiatul este bine

Zielle de așteptare au fost groaznice: „În cinci zile am dormit maxim 20 de ore, nu puteam să mă odihnesc pentru că așteptam răspuns de la mama copilului să-mi spună cum se simte. Din fericire a venit vestea bună și ne-am și văzut. I-am organizat copilului o mică petrecere unde lucrez, au venit și cei de la primărie și am făcut un tort”, a mai spus Alin cu zâmbetul pe buze.

Salvamar român, erou în întreaga Italie