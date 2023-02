Salvatorii români, mărturii emoționante despre primele zile de război: "Au fost zile cu ninsori și frig cumplit, iar oamenii au venit doar cu ce aveau pe ei"

În primele zile de război, mii de ucraineni au fugit din calea bombelor, iar salvatorii români au petrecut ore în șir în frig, ploaie sau ninsoare, pentru a le alina suferința și pentru a le acorda o mână de ajutor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Sute de salvatori și voluntari români și-au dedicat ultimul an oamenilor care au fost nevoiți să-și lase munca de-o viață și să fugă din țara lor.

La un an de la izbucnirea războiului, salvatorii şi voluntarii români retrăiesc cu greu momentele în care au văzut cum primii refugiaţi intrau în ţara nostră.

Nimic nu i-a pregătit pentru ce urma să vină, dar au învățat pe parcurs tot ce era de făcut.

Vorbim despre experiența salvatorilor ISU și a voluntarilor SMURD din Suceava. În ultimul an, zi de zi, aceştia au acordat sprijin miilor de refugiați ucraineni ajunşi în România.

"Anul 2022 a fost un an greu pentru noi toți, pentru că a fost plin de provocări.

Îmi amintesc momentul în care o bătrână a venit însoțită de nepoata ei de 6 ani. Mama fetiței și-a pierdut viața pe teritoriul Ucrainei, iar aici venise să se întâlnească cu tatăl micuței", a spus Alina Petrariu, purtător de cuvânt, Poliția de Frontieră.

La punctul de trecere a frontierei Siret, ori în taberele speciale, dincolo de uniforme, salvatorii au empatizat în fiecare moment cu refugiaţii.

În prezent, salvatorii ISU se află în vamă și sunt pregătiți să-i ajute pe cei care încă fug din calea războiului.

Oamenii au plecat din calea războiului doar cu hainele de pe ei

"Au fost zile cu ninsori și cu frig cumplit. Oamenii au venit cu ce aveau pe ei, iar voluntarii au mers din cort în cort și s-au asigurat că au tot ce trebuie.

Nu știu dacă a fost o zi în care să nu lăcrimez. Pentru mine, fiecare copilaș era unul dintre copiii mei", a spus maiorul Alin Găleată, ISU Suceava.

Voluntarii SMURD au fost printre primii care au ajuns în Vama Siret pentru a da o mână de ajutor.

Printre ei s-a aflat și Simona Rădășanu, o antreprenoare de 49 de ani din Suceava, care a pus afacerea pe pauză și a decis să fie alături de refugiați.

"Nu aveam nimic pregătit, totul s-a desfășurat pe parcurs. Am luat-o de la zero, nu aveam translator și ne-am înțeles foarte greu. Am început să apelăm la prieteni, cunoștințe sau la profesorii din zonă, care ne-au ajutat foarte mult. Fără ei nu știu cum ne-am fi descurcat", a declarat Simona Rădășanu.

În primele patru zile de la izbucnirea războiului, peste 37.000 de oameni au intrat în ţara noastră prin punctul de trecere al frontierei Siret.