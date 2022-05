De ce antibioticele nu sunt soluția pentru febra la copii, chiar dacă așa cred 2 din 3 părinți. Explicația doctorului Mihai Craiu

”Mult înainte de pandemie prezentam la Congresul de Pediatrie Socială de la Cluj un studiu, efectuat în Compartimentul de Primiri Urgențe al INSMC, privind febra la copil și percepția părinților despre febră. Foarte interesante răspunsurile părinților la acel moment... Cam un sfert din părinții copiilor ce au venit la CPU pentru evaluarea febrei au primit un chestionar, după efectuarea triajului dar înainte de consultul medical propriu-zis. Sunt curios cum ar arăta rezultatele dacă am repeta acum studiul.

Cert este că două treimi (67.82%) din repondenți doreau să primească o rețetă pentru un antibiotic, arată medicul: „Febra la copil produce ingrijorare. Asta este normal. Dar antibioticul nu este mereu soluția” spune dr. Mihai Craiu.

Febra, cauzată cel mai adesea de un virus. Tratamentul cu antibiotic nu ajută în bolile virale

”În majoritatea cazurilor de boli febrile, la copilul cu vârstă mai mare de 3 luni, este "de vină" un virus. Iar în bolile virale tratamentul cu antibiotice nu ajută deloc. Ba din contră... Ar putea produce probleme majore pe termen lung, cea mai îngrijorătoare fiind colonizarea cu germeni multirezistenți la antibiotice.

Medicul Mihai Craiu arată, de asemenea, că circa 700.000 de persoane mor anual din cauza infecțiilor cu germeni multirezistenți. „Rezistența bacteriilor la antibiotice (AMR - Antimicrobial Resistance) este o problemă majoră de sănătate publică, fiind discutată la recenta întrunire a G7 de la Berlin” explică Mihai Craiu.

Rezistența la antibiotice, 10 milioane de decese pe an până în 2050

”Dacă nu ne schimbăm perspectiva asupra utilizării antibioticelor și continuăm să le folosim fără motiv, în afara recomandărilor din Protocoalele și Ghidurile de Practică, vom crește până în 2050 la un număr de 10 milioane de astfel de decese/an, prin infecții cu germeni "speciali". Iar sumele cheltuite se vor ridica la o cifră uriașă - în jur de 4% din produsul intern brut, la nivel global”, este avertismentul medicului Mihai Craiu.

Sfatul pentru părinți: ”Înainte de a solicita imperios o rețetă cu antibiotic, înainte de a accepta fără explicații o prescripție cu antibiotic, discutați cu medicul dumneavoastră despre opțiuni și alternative.”

”Un copil mic, febril, trebuie consultat. Iar dacă nu are semne generale de pericol (convulsii, somnolență marcată/comă, deshidratare, vărsături foarte frecvente și respirație extrem de dificilă) și nu are un deficit imun cunoscut, probabil nu are nevoie de o prescripție cu un antibiotic. Cred că este cazul să schimbăm ceva acum, cât mai este posibil”, încheie medicul Mihai Craiu.