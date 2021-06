Medic acceptat la Colegiul Regal Britanic întors în România. Dr. Horaţiu Ioani: "Am plecat acolo pentru 3 săptămâni și am rămas 7 ani"

Medicul vrea să implementeze în România ce a învăţat în Marea Britanie şi să salveze pacienţi români care suferă de cancer la Spitalul Colentina din Capitală unde conduce secţia de neurochirurgie.

Are 39 de ani și este considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din România. Dr. Horaţiu Ioani este singurul medic român care a fost acceptat în Colegiul Regal Britanic și care totuși a decis să se întoarcă acasă, în România, pentru a salva vieți așa cum a învățat peste hotare.

Dr. Horaţiu Ioani: "Am acceptat jobul și m-am întors după 8 ani. Am zis hai să încerc ceva în România"

"Am ajuns în Anglia în 2009 pentru o perioadă mai lungă. Cât am stat acolo am avansat încontinuu și la finalul rezidențiatului de neurochirurgie, am dat examen pentru a intra în Colegiul Regal Britanic.

Am acceptat jobul și m-am întors după 8 ani. Am zis hai să încerc ceva în România și dacă nu merge, mă întorc în Anglia", a spus medicul Horaţiu Ioani.

Specialistul a plecat în Marea Britanie pentru trei săptămâni și a rămas acolo şapte ani. A învățat acolo ce înseamnă de fapt telemedicina.

Sistemul medical din Anglia se bazează de mai bine de 15 ani extrem de mult pe telemedicină, iar doctorul Ioani crede că și România e pe drumul cel bun din acest punct de vedere.

"Sănătatea era o prioritate pentru englezi. Într-o zi normală de consultații, aveam cam 50 de consultații, doar trei erau fizice, restul erau prin ceea ce noi numim aici telemedicină", povesteşte dr. Ioani.

Medicul profesează acum la Spitalul Colentina din Capitală, este mândru de echipa pe care o are în secția pe care o conduce și recunoaște că nu ar mai pleca să profeseze în străinătate.

Întrebat de egoul puternic dintre doctori, medicul spune: "Da, de obicei cei care au ego sunt cei care sunt cei mai nesiguri de ei".



