Legătura dintre bolile cardiovasculare şi apa de gură. Se grupează în mici trombi cauzând infarct sau AVC

O echipă de cercetători canadieni a ajuns la concluzia că există o strânsă legătură dintre utilizarea apei de gură şi prevenirea bolilor cardiovasculare.

Echipa de cercetători canadieni crede că a descoperit o modalitate prin care apariţia bolilor cardiovasculare ar putea fi prevenită cu ajutorul apei de gură.

Potrivit acestora, inflamaţia gingiilor duce, în timp, la parodontoză, care este legată de apariţia bolilor de inimă.

Cercetătorii au folosit apa de gură pentru a observa dacă nivelul globulelor albe din saliva adulţilor sănătoşi ar putea fi legat de apariţia primelor simptome care determină o boală cardiovasculară.

Aceştia au descoperit că nivelul ridicat de globule albe se corelează cu o dilatare mediată de flux.

"Chiar şi la adulţii sănătoşi, nivelurile scăzute de încărcare inflamatorie orală pot avea un impact major asupra sănătăţii cardiovasculare", a spus dr. Trevor King, de la Universitatea Mount Royal, Canada.

Legătura dintre bolile cardiovasculare şi apa de gură

Parodontoza este o afecţiune care apare la nivelul dinţilor şi, din păcate, lăsată netratată, poate duce până la pierderea danturii.

Conform statisticilor, 8 din 10 români suferă de parodonzotă, fiind pe locul 6 în clasamentul celor mai răspândite boli din România.

Bacteriile dezvoltate pe gingii se grupează în mici trombi care migrează în fluxul sangvin, aderând la plăcile ateromatoase, care la rândul lor, prin desprindere, pot bloca vasele mici de sânge, cauzând infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral.

Un studiu publicat în The Journal of Periodontology raportează că efectul inflamator al bolii parodontale face ca produșii activității bacteriene să intre în fluxul sangvin şi să genereze producția în ficat a unor proteine, ca de exemplu proteina C reactiva, care inflamează arterele şi promovează formarea de cheaguri de sânge care duc în final la un risc crescut de infarct, atac vascular şi boală cardiovasculară.

Potrivit cercetătorilor canadieni, factorii inflamatori pot pătrunde în fluxul sanguin prin gingii şi pot deteriora astfel sistemul vascular, scrie medicalxpress.com

Pentru a-şi demonstra teoria, King şi echipa sa şi-a propus să studieze adulţii sănătoşi, fără probleme parodontale, astfel încât să poată determina cu exactitate dacă nivelurile mai scăzute de inflamaţie orală pot fi relevante din punct de vedere clinic pentru sănătatea cardiovasculară.

Cercetătorii au măsurat rigiditatea arterelor. Pentru asta, aceştia au recrutate 28 de adulţi nefumători cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, fără probleme de sănătate şi fără antecedente de boală parodontală.

Voluntarilor li s-a cerut să nu ingere niciun aliment timp de şase ore. La laborator, aceştia şi-au clătit gura cu apă înainte de a-şi clăti gura cu o soluţie salină care a fost colectată pentru analiză.

Participanţii s-au întors apoi preţ de 10 minute pentru o electrocardiogramă şi au rămas întinşi alte 10 minute, astfel încât oamenii de ştiinţă să le poată măsura tensiunea arterială şi dilatarea mediată de flux.

În urma cercetărilor, oamenii de ştiinţă au descoperit că un nivel ridicat de globule albe din salivă are o legătură semnificativă cu dilatarea slabă mediată de flux sugerând astfel că oamenii cu aceste rezultate ar putea avea riscul de apariţie de boli cardiovasculare.

"O igienă orală optimă este întotdeauna recomandată pe lângă vizitele regulate la medicul stomatolog" mai spune dr. King, de la Universitatea Mount Royal, Canada, potrivit medicalxpress.com.