Medic român: Vin bolnavi ce nu pot fi preluaţi, paturile sunt pline, apar câte 13 ambulanţe odată. Nu mai putem rezista în acest ritm...

"Suntem la capătul răbdării. Nu vă puteţi imagina cum e să gestionezi 13 ambulanţe care vin aproape odată, în condiţiile în care este un singur medic, ajutat de două-trei asistente. Este greu de descris în cuvinte prin ce trec, să am 20 de paturi pline şi să îmi vină alte zece cazuri pe care să nu am unde să le preiau. Iar la Rădăuţi se trimite ce e mai grav din judeţ, am avut şi 10 AVC-uri (accidente vasculare cerebrale) pe tură", a declarat Alina Şorodoc, medic la Urgenţe, potrivit monitorulsv.ro.

Alina Șorodoc spune că, în medie, la Urgențele de la Rădăuți sunt aduse, în 24 de ore, în jur de 100 de cazuri, cele mai multe grave.

"La Rădăuți este ca pe front și nu cred că exagerez cu nimic. Puteam înțelege dacă trebuia să rezistăm în acest ritm 10 zile, două săptămâni, dar deja nu mai putem și nu văd luminița de la capătul tunelului. (...) Cred că și colegii de la Suceava trebuie să treacă peste frica de a prelua pacienți bolnavi sau suspecți de COVID, noi nu mai putem rezista în acest ritm", este apelul disperat al medicului.