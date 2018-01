Medicamentul banal care reduce fertilitatea la bărbați

Foto: freeimages.com/ jeroen belen

Ibuprofenul are un impact negativ asupra fertilității la bărbați, potrivit unui studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.

Echipa de cercetare a recrutat 31 de bărbați, voluntari, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Dintre aceștia, 14 au primit o doză zilnică de ibuprofen, precum cea a atleților amatori și profesioniști: 600 de miligrame de două ori pe zi. Celorlalți 17 voluntari li s-a oferit un placebo.

În cazul celor care au luat ibuprofen, în 14 zile, hormonii luteinizați, care intervin în sinteza androgenilor ovarieni la femei și a testosteronului la bărbați, au devenit coordonați de nivelul de ibuprofen care circula prin sânge. În același timp, rația de testosteron a scăzut, un semn al testiculelor disfuncționale.

Acest dezechilibru hormonal producea hipogondanism compensat, o afecțiune asociată cu infertilitatea, depresia, riscul crescut pentru evenimente cardivasculare, inclusiv insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral.

Ibuprofenul a fost inclus în clasa medicamentele cunoscute drept Medicamente antiinflamatore nesteroidiene (NSAIDs), potrivit CNN.