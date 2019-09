Ministrul Sorina Pintea invită românii să doneze celule stem hematopoietice

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, îi invită pe români să doneze celule stem hematopoietice, mesaj transmis de Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.



"Am văzut pacienţi care au reuşit să învingă atacul unor boli necruţătoare datorită transplantului realizat cu celule stem donate de persoane neînrudite. În lumea medicală li se spune supravieţuitori, deşi poate termenul potrivit este renăscuţi. Avem această şansă de a fi cei care pot contribui la renaşterea unui semen aflat într-o situaţie limită şi puţine lucruri pot fi mai valoroase. Invit pe toţi cei care doresc să fie parte din binele comun, cei cărora le pasă, să facă acest pas. Cu cât suntem mai mulţi, cu atât şansele unor donatori compatibili sunt mai mari", a scris Sorina Pintea de Facebook.



Ea aminteşte că, în România, Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice este sărbătorită printr-o serie de evenimente de informare şi de promovare a donării de celule stem hematopoietice, în cadrul campaniei "Donează o şansă la viaţă!", derulată în Parcul Unirii din Bucureşti vineri şi sâmbătă.



Cu această ocazie, sâmbătă seară, începând cu ora 21,00, fântânile de pe bulevardul Unirii din Capitală vor oferi un spectacol în culorile albastru-alb-roşu, culori specifice registrului internaţional (AMDM) din care şi RNDVCSH face parte.



Proiecţia de lumină şi culoare cu simbolul Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice şi mesajele "Thank You! Donor", "Donează o şansă la viaţă!", "Înscrie-te în Registrul donatorilor de celule stem hematopoietice!", "Campanie susţinută de Ministerul Sănătăţii!" vor fi integrate într-un spectacol muzical, pe muzica lui George Enescu (Rapsodia Română).



Campania "Donează o şansă la viaţă!" este susţinută de Ministerul Sănătăţii în cadrul programului naţional de sănătate "Transplantul medular de celule stem hematopoietice periferice şi centrale".



Mai multe detalii despre donarea de celule stem hematopoietice pot fi găsite pe site-urile registrului: www.registru-celule-stem.ro şi www.rndvcsh.ro.