Oana Radu, înainte și după ce a slăbit. "Acestea sunt urmele pe care mâncarea le lăsase pe corpul meu"

Cântăreața a publicat pe contul său de socializare mai multe fotografii dinainte și de după ce a slăbit. Ea a vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la ce urme poate lăsa mâncarea pe corpul fiecăruia dintre noi.

”ȘOCANT!! Așa arătam eu acum aproape 6 luni de zile. Acestea sunt urmele pe care mâncarea le lăsase pe corpul meu. O celulită închistată și extrem de agresivă mă chinuia și mă făcea să stau mereu acoperită. Nu îmi puteam arăta picioarele, nu am mers niciodată la plajă până anul acesta, nu am purtat niciodată fustă scurtă, etc.

Deși făceam sport și țineam dietă, slăbeam, dar nu reușeam să scap de această problemă groaznică, celulita! Știiiu, mai este muuult de muncă! Cum v-am mai spus, repet, nu voi avea poate niciodată picioare perfecte, dar serios?!

Uitați-vă ce diferență colosală! Vă spun încă de pe acum că nu voi permite absolut deloc comentarii de la doamnele care nu fac prea multe eforturi pentru viețile dânselor, care mă vor jigni sau vor râde de felul în care am arătat. Este ușor să judeci, să ai păreri, atunci când nu muncești pentru visul tău!

Este nevoie de mult curaj și de multă asumare să postezi astfel de poze! Mult succes în lupta cu celulita”, a scris Oana.

Dependentă de mâncare

”Eram dependentă și iubeam mâncarea. Treaba asta se întâmplă și acum în mine. Este o luptă continuă. Cumva, stilul lui de viață, care era super disciplinat, el fiind sportiv, m-a influențat, dar nu mi se părea că e bine. Ziceam: «Stai, e totul prea strict». Mă plângeam la prieteni.

Dar în același timp oamenii îmi spuneau cât de bine arăt. Când a venit pandemia a fost problema, pentru că până atunci mai mâncam pe furiș când plecam de acasă. Când ne-am băgat în casă zic: «Ce fac, Doamne, unde mănânc?». Și m-am dus în baie.

Este o dependență. Este un drog cu adevărat. Când îți scapă de sub control poți să ajungi rău. Am avut o dată 120 de kg și altă dată 104. Prima dată, ca să slăbesc, am ținut o dietă de pe net. Nu mâncam”, povestea Oana Radu în ianuarie 2021, în emisiunea Vorbește Lumea.