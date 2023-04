Cum ţine Olivia Steer frunzele proaspete cât mai mult timp în frigider: "Rezistă, astfel, și 10 zile, fără probleme"

Olivia Steer este cunoscută pentru stilul său de viață sănătos. Aceasta a dezvăluit cum menține proaspete şi crocante legumele şi frunzele verzi.

Sursa foto: instagram.com/oliviasteer

"7 kilograme de legume si frunze verzi (spanac, loboda, salata, ceapa si usturoi verde, pătrunjel si mărar) nu se consuma in trei zile, așa e! Deci e pertinenta întrebarea, formulata iar in mesaje primite de la voi, cum fac sa le mențin proaspete si crocante mai mult timp si sa n-ajung sa arunc din ele.



Pe scurt, înfășor salata, spanacul, ridichile, cu frunze cu tot, în ștergar de bucătărie, din hîrtie sau pînză, și le așez în cutii de plastic cu capac ori acoperite cu folie, la frigider.



Folia ori capacul împiedică legumele de la suprafață să se deshidrateze, iar ștergarul absoarbe umezeala ce se condensează și se scurge, cu timpul, in cutie, menținîndu-le și pe cele de jos protejate. Rezistă, astfel, și 10 zile, fara probleme.



Frunzele de mărar, pătrunjel, leuștean, lobodă le țin la rece, în recipiente cu apă, ca în vazele de flori, chiar și o săptămînă, la fel de verzi și proaspete, ca-n prima zi", a scris Olivia Steer pe pagina sa de Instagram.

