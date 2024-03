Președintele CNAS, mesaj pentru români: "Du-te la medicul tău de familie, în luna de naştere, pentru un consult profilactic!"

Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) le transmite românilor să meargă la medicul de familie pentru consultul profilactic.

Sursa foto: Profimedia Images

Valeria Herdea, președintele CNAS, a subliniat importanța consultului profilactic la medicul de familie.

"Dacă vom începe să fim proactivi şi atenţi cu sănătatea noastră, probabil că în anii următori vom observa rezultate pe care nu le speram şi am să vă spun de ce. Foarte pe scurt, există în fiecare etapă de viaţă câteva intervenţii preventive, la care avem acces şi care sunt deja legiferate, introduse în contractul-cadru. Trebuie doar să fie aplicate de ambele părţi, adică şi de pacienţi (...)

Du-te la medicul tău de familie în luna de naştere pentru un consult profilactic! Un consult profilactic înseamnă că mergi şi fără să ai neapărat semne de boală. Nu trebuie neapărat să fii răcit, bolnav sau să ai o erupţie sau alergii, ca să mergi la medicul tău de familie. Mergi, pentru că medicul tău de familie este cel care te cunoaşte!", a afirmat Valeria Herdea, marţi, într-o conferinţă de presă organizată de Salvaţi Copiii, potrivit Agerpres.

"Educaţia copiilor noştri, în aşa fel încât să meargă proactiv la medic, este un alt pas pe care îl putem face"

Preşedintele CNAS a evidenţiat importanţa conştientizării populaţiei despre ceea ce înseamnă riscul de boală.

"Educaţia copiilor noştri, în aşa fel încât să meargă proactiv la medic, este un alt pas pe care îl putem face, pentru a preîntâmpina sarcini la minore, pentru a preîntâmpina sarcini problematice.

O femeie gravidă are nevoie de protecţie socială, are nevoie să poată anunţa la locul ei de muncă la timp, are nevoie să ştie şi să fie urmărită lunar de medicul ei de familie (...) Relaţia cu ginecologul, obstetricianul care o urmăreşte este, la fel, esenţială", a adăugat Valeria Herdea.