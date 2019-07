Sfat de sănătate. Cât ajută gândirea pozitivă când suferim de depresie

Foto: Captură Antena 3

Se spune că gândirea pozitivă ne ajută să trecem peste toate problemele, însă nu se aplică neapărat şi când vine vorba de sănătate. Şi nu pentru că nu am vrea, ci pentru că uneori nu putem vedea luminiţa de la capătul tunelului.

Psihiatrul Mirela Manea a vorbit la rubrica ''Sfat de sănătate'' cu Andreea Cigolea, despre tot ce este important să ştim despre depresie şi care sunt cauzele acestei boli care uneori ne afectează viaţa total.

''Gândirea pozitivă trebuie să ne caracterizeze pe toţi, adică mi se pare normal să mă bucur că este soare afară, să vreau să

îl văd şi mâine, să mă bucur de o floare, că ne dorim să fim bine, să ne dorim să ne creştem copiii şi nepoţii, asta este într-adevăr o gândire pozitivă şi ne motivează pe toţi.

Oamenii mai reci au felul lor de fi, nu puterm interveni, dar în privinţa tulburărilor psihice, gândirea pozitivă e destul de greu de luat în calcul. O să vă dau exemplul depresiei. Gândirea pozitivă în depresie, fără o asociere medicamentoasă este practic imposibil de luat în discuţie, sau de recomandat. Tulburarea depresivă, depresia cum o ştie toată lumea, este o afecţiune care are o multitudine de cauze. De la neutrotransmiţători, cu perturbarea funcţionalităţii lor, la stresul care poate avea un rol neurotoxic şi cu moarte neuronală, la factori inflamatori, la factori genetici. În această situaţie, gândirea pozitivă nu poate acoperi tot ceea ce trăieşte omul respectiv şi nu poate lupta.

Pacientul care are depresie are o tristeţe, o lipsă de plăcere profună, nu îi mai face plăcere nimic din ceea ce era înainte, nu îi place să citească, să răsfoiască, se uită prin televizor nu la televizor, doreşte să stea în pat cu pătura în cap. Nu poate să se mobilizeze să îi facă copilului ce are nevoie. Într-o astfel de situaţie, pacientul vine şi solicită ajutor pentru insomnie. De obicei insomnia este vârful asibergului. Tratamentul este particularizat pentru pacient. Oricine poate să facă depresie. De la 18 ani, până la 80 (...) Tratarea depresiei ajută foarte bine toate celelalte afecţiuni'', a spus Mirela Manea, medic primar psihiatrie.