Foto: Captură Antena 3

Ce facem când simţitm că avem anumite lipsuri în organism care ne fac zilele mai puţin bune? Putem încerca să apelăm la anumite produse pentru detoxifiere sau antistres care să ne ajute şi care promovează o sănătate holistică.

''Am găsit multe răspunsuri în natură. Paşii m-au ghidat către Sensilab, o companie slovenă. În Slovenia se pune foarte mult accent pe natură, mişcare în aer liber, alimentaţie sănătoasă, wellbeing. Chiar dacă nu sunt cadru medical am cunoştinţele necesare pentru a păstra sănătatea, întărită de un training în cadrul Sensilab. (...) Corpul uman este un sistem foarte complex. Sensilab promovează o sănătate holistică. Produsele comercializate sunt suplimente alimentare, printre care şi produse de detoxifiere şi produse antistres. Stilul de viaţă modern, o alimentaţie dezechilibrată, stresul, toţi aceştia sunt factori care pot conduce la probleme de sănătate. Există semne pe care le vedem iniţial pe care nu punem foarte mult accent, dar ele există şi ne atenţionează. Printre acestea se numără: oboseala şi stresul. Ajungem să ne bazăm foarte mult pe cafea. Acumulare de grăsime în zona abdominală fără să mâncăm prea mult. O piele lipsită de strălucire, păr care cade, insomnie, răceli frecvente. Corpul tău are în primul rând nevoie de detoxifiere, apoi trebuie eliminat efectul negativ al stresului asupra organismului. Pentru a realiza toate acestea şi nu numai, avem combinaţia de produse: Livertox Strong, Adrenalux, Ginkgo Gold şi Magneziu'' , a spus un specialst al grupului Sensilab, lider în producția de suplimente alimentare.