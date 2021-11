Propriul sistem imunitar a vindecat-o de HIV. Cercetătorii nu reușesc să înțeleagă cum s-a întâmplat asta

Cercetătorii au numit-o pe mama în vârstă de 30 de ani, care a fost diagnosticată pentru prima dată cu HIV în 2013, „pacienta Esperanza”, după orașul din Argentina în care locuiește. În engleză, „esperanza” înseamnă „speranță”.

„Mă bucur că sunt sănătoasă”, a declarat Esperanza, care a vorbit sub rezerva anonimatului din cauza stigmatizării asociate cu virusul. „Am o familie sănătoasă. Nu trebuie să iau medicamente și trăiesc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acesta este deja un privilegiu.”

Co-autorii studiului, care a fost publicat luni în Annals of Internal Medicine, au spus că ei considercă că descoperirile lor vor aduce într-adevăr speranță celor aproximativ 38 de milioane de oameni care trăiesc cu virusul la nivel global și domeniului de cercetare pentru vindecarea HIV, în continuă expansiune. Cazul servește ca dovadă a conceptului că așa-numita vindecare sterilizantă a virusului este aparent posibilă prin imunitatea naturală.

„Acesta este cu adevărat miracolul sistemului imunitar uman”, a spus dr. Xu Yu, imunolog viral la Institutul Ragon din Boston, care în parteneriat cu Dr. Natalia Laufer, medic și om de știință la Institutul INBIRS din Buenos Aries , Argentina, a condus căutarea exhaustivă a oricărui HIV viabil în corpul femeii.

„Acum trebuie să ne dăm seama care sunt mecanismele”, a spus dr. Steven Deeks, un cercetător proeminent pentru vindecarea HIV la Universitatea din California, San Francisco, care nu a fost implicat în studiu. „Cum se întâmplă asta? Și cum putem replica acest lucru în toată lumea?”

Oamenii de știință urmăresc sarcina de a vindeca HIV pe mai multe fronturi, inclusiv prin terapia genică; eforturile de „loviți și ucideți” pentru a elimina virusul din așa-numitul său rezervor sau metodele de „blocare și închidere” pentru a-l menține prins în celule; și vaccinuri terapeutice care ar spori răspunsul imun al organismului la virus.

Până în prezent, cercetătorii au vindecat cu succes alte două persoane – în ambele cazuri prin transplanturi complexe și periculoase de celule stem, potrivit NBC News.

HIV s-a dovedit extraordinar de dificil de eradicat din organism, deoarece infectează anumite celule imunitare cu viață lungă, cunoscute în mod colectiv sub numele de rezervor viral, care pot petrece perioade lungi în stare de repaus. Acest lucru menține ADN-ul viral, cunoscut sub numele de provirus, care este codificat în acele celule sub radarul tratamentului antiretroviral standard, care poate ataca virusul în celulele infectate doar atunci când produc în mod activ noi copii ale HIV.

Yu a fost, de asemenea, autorul principal al unei lucrări publicate în Nature în august 2020, care a analizat 64 de persoane care, la fel ca femeia argentiniană, sunt așa-numiții controlori de elită ai HIV. Aceștia se numără printre cei 1 din 200 de persoane infectate cu HIV, ale căror sisteme imunitare sunt capabile cumva să suprime replicarea virusului la niveluri foarte scăzute fără antiretrovirale.

Autorii studiului au descoperit că sistemul imunitar al acestor indivizi părea să fi distrus în mod preferenţial celulele care găzduiau HIV capabile să producă noi copii viabile ale virusului. Au rămas doar celule infectate în care codul genetic viral a fost îmbinat într-un fel de zonă genetică moartă - regiuni ale ADN-ului celular care erau prea îndepărtate de pârghiile care propulsează replicarea virală.

Un membru al acelei cohorte, Loreen Willenberg, o californiană acum în vârstă de 67 de ani, care a fost diagnosticată cu HIV în 1992, s-a remarcat ca având un sistem imunitar care aparent a învins virusul în totalitate. Chiar și după ce i-au secvențiat miliarde de celule, oamenii de știință nu au putut găsi nicio secvență virală intactă.

Cazul lui Willenberg de aparentă vindecare naturală a HIV este destul de asemănător cu cel al pacientului Esperanza, potrivit Yu. Virologul a teoretizat că fiecare dintre aceste femei ar putea să fi creat un răspuns deosebit de puternic al celulelor T ucigașe la virus - o presă imunologică completă pe care cercetătorii ar putea într-o zi să o recapituleze terapeutic.

„Sunt foarte dornic să aflu mai multe despre acest fenomen aparent nou de control ” a HIV, a spus Rowena Johnston, director de cercetare la amfAR: The Foundation for AIDS Research, despre modul în care cazurile celor două femei au inspirat-o. „Sunt foarte multe de aflat.”

După ce pacienta Esperanza a început să colaboreze cu echipa lui Yu în 2019, oamenii de știință au căutat cu putere orice HIV viabil în 1,2 miliarde din celulele ei din sânge. De asemenea, au căutat 500 de milioane de celule din țesut placentar după ce femeia a născut un copil HIV negativ în martie 2020.

Folosind tehnici de secvențiere genetică extrem de sofisticate și sensibile care au devenit disponibile doar recent, Yu și echipa ei nu au găsit secvențe virale intacte în controlerul de elită pe care îl studiau.

