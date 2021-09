Tulcea, printre județele cu angiograf: ARES, liderul cardiologiei intervenționale din România a lansat un centru de cardiologie intervențională în Spitalul Județean de Urgență Tulcea

În cadrul unui parteneriat public privat încheiat între ARES și Spitalul Județean de Urgență Tulcea, angiograful spitalului va fi operat de ARES, care aduce la Tulcea echipa sa de medici cu experiență, cu peste 10 premiere medicale naționale și internaționale la activ.

În cadrul ARES Tulcea, pacienții vor avea parte de soluții terapeutice inovatoare pentru diverse afecțiuni din sfera cardiacă și vasculară. Astfel, în acest centru vor fi tratați pacienții cu infarct miocardic acut, boală coronariană ischemică, boală arterială periferică și diverse aritmii cardiace. Printre procedurile care vor fi accesibile pacienților tulceni se numără coronarografia, procedura de diagnostic pentru starea arterelor inimii, dilatarea vaselor de sânge cu balon și stent, implantarea de dispozitive cardiace precum stimulatorul cardiac sau defibrilatorul cardiac.

Tehnologia de care dispune noul centru de angiografie permite realizarea unor proceduri cu nivel mare de precizie și siguranță pentru pacient, cu expunere limitată la raze X și o cantitate mai mică de substanță de contrast pe bază de iod.

În cadrul ARES Tulcea vor lucra medici cardiologi intervenționiști și aritmologi cu experiență atât în spitalele mari din țară cât și în cele din străinătate: dr. Roberto Haret, dr. Denis Amet, dr. Ion Bostan și dr. Mustafa Adnan.

”Încă de când am fondat ARES, ne-am dorit să aducem medicina viitorului mai aproape de fiecare pacient. În România, asta înseamnă ca oamenii să nu mai fie nevoiți să călătorească în alt oraș sau chiar în alt județ pentru a beneficia de terapii moderne pentru afecțiunile de care suferă. Ne bucurăm că putem oferi pacienților din Tulcea, în sfârșit, proceduri sigure, fără tăieturi și cicatrice, pentru cele mai răspândite afecțiuni cardiovasculare. Într-o țară în care mortalitatea de cauză cardiovasculară este peste media europeană, să fim cât mai aproape de pacienți cu astfel de soluții este extrem de important” declară dr. Oren Iancovici, director medical și fondator ARES.

”ARES are, la ora actuală, cea mai amplă expertiză în ceea ce privește managementul unui centru de angiografie. Avem cei mai buni și experimentați medici, fluxuri de lucru bine stabilite, materiale de calitate și consilieri medicali foarte bine pregătiți care pot ghida pacientul în tot procesul internării. Venim la Tulcea cu această experiență de peste 10 ani de pionierat în cardiologia intervențională și vrem să aducem plus valoare Secției de cardiologie din Spitalul Județean, unde am găsit medici extraordinari și dedicați, cu care suntem convinși că vom face o echipă excelentă în beneficiul pacienților tulceni” a spus Iulian Pleșcan, directorul de dezvoltare ARES.

„Încă de la începutul primului meu mandat am făcut toate eforturile posibile pentru creșterea calității serviciilor medicale din județul Tulcea, iar atragerea de medici specialiști, asigurarea unor echipamente medicale performante și asigurarea unor condiții optime în Spitalul Județean de Urgență Tulcea sunt cei mai importanți pași pe care mi i-am asumat în beneficiul pacienților tulceni. Am adus aparatură vitală pentru funcționarea spitalului în parametri normali, iar acest angiograf a completat lista echipamentelor care vor duce la creșterea calității actului medical la nivelul spitalului. Acest centru de angiografie inaugurat astăzi la Tulcea asigură servicii moderne de tratament pentru afecțiunile cardiovasculare, sprijinind asfel tulcenii ce vor putea să se trateze la ei acasă, fără a mai fi nevoie să ajungă în alte zone ale țării. Sunt pași importanți pe care îi facem în asigurarea celor mai bune condiții pentru tulcenii care au nevoie de îngrijiri medicale și, alături de investiții de mare amploare, precum cele derulate cu fonduri europene, credem că, într-un final, vom pune Tulcea pe harta centrelor medicale importante ale țării” a declarat președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

ARES este prezent în spitale publice și private din București, Cluj-Napoca, Pitești și Constanța. La Constanța, laboratorul de angiografie ARES din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Andrei era până în acest moment singurul centru pentru tratarea infarctului miocardic acut din Dobrogea. În fiecare an, aici sunt salvați peste 1000 de pacienți cu infarct.

Misiunea ARES în România este să asigure accesul unui număr cât mai mare de pacienți la tratamente inovatoare care păstrează integritatea corporală. De-a lungul celor peste 9 ani de activitate, la ARES au avut loc 14 premiere naționale și internaționale.

