Prof. dr. Vlad Ciurea, secretul anti-stres: "Inima este mică, fundul este mare. Zâmbește și mergi mai departe"

Neurochirurgul spune că autosugestia contează foarte mult şi a explicat de ce trebuie să ne detaşăm de tot ce este rău pentru fiecare dintre noi, potrivit dcnews.ro.

"Eu stau lângă un parc. La un moment dat, acolo umbla un domn cu părul puțin mai grizonant, ca mine, iar în față împingea un cărucior și în cărucior era un bebeluș care zgândărea căruciorul și bărbatul spunea, în plină circulație pe toată strada (...): "Ferdinand, fii calm!".

Prof. dr. Vlad Ciurea: "Autosugestia contează foarte mult. Poţi!"

X trece pe lângă el, se uită la domnul respectiv, și-i spune: "Domn’le, dumneata cred că faci o confuzie. Bebelușul ăla nu vă înțelege!" El spune: "Nu, nu! Ferdinand sunt eu!".

Aşa că poţi. Autosugestia contează foarte mult", a povestit prof. dr. Vlad Ciurea.

O altă "reţetă" dată de renumitul medic pentru a putea face faţă stresului este puterea de a ne detaşa şi a trece mai departe zâmbind.

Cum faci faţă stresului din trafic, când eşti claxonat sau nervos

"Primul lucru dacă te claxonează un domn din spate, îi dai locul să se ducă unde vrea, și în Rai, și în Iad, și îi urezi succes. Lasă-l să se ducă unde vrea.

În al doilea rând, dacă poți ca toate aceste lucruri, care se întâmplă zilnic, să nu le pui la suflet. Nu trebuie să le punem la suflet, nu duc la nimic bun. Exact cum spunea șefa mea: inima este mică și fundul este mare.

Cel mai grav lucru este, dacă cineva îți aruncă o vorbă urâtă, o injurie, să-ți pui mintea să răspunzi la așa ceva. Zâmbește și mergi mai departe.

Ca și în religia creștină, să încercăm să ne detașăm, să facem tot posibilul ca acest creier pe care ni l-a dat Dumnezeu, această bijuterie, să funcționeze.

Prof. dr. Vlad Ciurea: "Ca și în religia creștină, să încercăm să ne detașăm. Creierul nu funcţionează sub stres"

El nu poate să funcționeze sub furie, sub stres, sub nervi, sub scandaluri, sub claxoane. Nu poate! Nu poate de la natură!

Și atunci, ca să nu fim stresați, trebuie să plecăm nestresați. Recomand la toată lumea ca lucrurile să înceapă de dimineață bine.

Eu fac tot posibilul să mă trezesc la 5:30, ca să am timp să le fac pe toate. Și partea personală, și mic dejun și cafea.

Toate aceste lucruri le fac de dimineață, nu mă stresez că am uitat ceva. Că nu se poate, clachează creierul", a menţionat prof. univ. dr. Vlad Ciurea, medic neurochirurg.