Vlad Voiculescu rămâne ministrul Sănătăţii până după congresul USR-PNL din toamnă

Principalul artizan al acestei crize guvernamentale care proiectează coaliția majoritară într-o ecuație negativă de imagine pe spațiul public este liderul PLUS, Dacian Cioloș, șeful politic al ministrului Sănătății. Cioloș are nevoie de prezența generatorului de scandaluri permanente în Guvern, Vlad Voiculescu, pentru a-și menține o poziție de forță în competiția internă cu Dan Barna.

Cei doi se bat pentru șefia partidului care va rezulta în urma fiziunii USR cu PLUS. Progresiștii își vor alege noua conducere a viitorului partid USR PLUS la congresul care va avea loc în toamna acestui an.

Premierul Cîțu nu este lăsat de acordurile politice să-l demită pe Vlad Voiculescu

Premierul Florin Cîțu nu îl poate demite pe ministrul Voiculescu deși prerogativele constituționale îi permit acest lucru. Acordurile politice bat Constituția.

În decembrie 2020 liderii PNL, ai UDMR și ai USR-PLUS au convenit în scris că doar șefii partidelor care compun coaliția de guvernare au dreptul de a înlocui miniștrii care le sunt subordonați politic, informează Evenimentul Zilei.

