Vlad Voiculescu, reacţie pe Facebook la tragedia de la Victor Babeş: "Condoleanțe familiilor îndurerate!"

Poliţiştii şi procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după moartea celor trei pacienți lăsaţi fără oxigen din cauza unei avarii la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a postat pe rețelele de socializare un mesaj de condoleanțe, după moartea a trei pacienți lăsaţi fără oxigen la Spitalul Victor Babeş.

"Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost transferați în siguranță.

Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați. O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleanțe pentru familiile îndurerate!", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Managerul Spitalului Victor Babeș s-a plâns la Ministerul Sănătății încă de acum două săptămâni de probleme cu firma care furniza oxigenul

Surse ale Antena 3 au dezvăluit, luni seara, că managerul de la Spitalul Victor Babeș s-a plâns la Ministerul Sănătății încă de acum două săptămâni de firma care furniza oxigen spitalului.

La întâlnirea online cu managerii de spitale, la care au participat și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și secretarul de stat Andreea Moldovan, și șeful DSU, Raed Arafat, Managerul Simine Florescu s-a plâns că are probleme cu firma care oferă oxigenul, spun surse solide din Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au ţinut secretă tragedia de la Spitalul Victor Babeş timp de câteva ore, până ce informaţia a fost prezentată în presă.

Potrivit unor surse, tragedia s-a produs în jurul orei 17.00, în timp ce deputatul Emanuel Ungureanu a explicat că, de fapt, totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 15.00. Concret, informaţiile cu privire la tragedia de la Spitalul Victor Babeş au început să apară în jurul orei 20.00, atunci când au şi fost prezentate de presă.

Astfel, timp de câteva ore, moartea celor trei pacienţi lăsaţi fără oxigen în unitatea mobilă de Terapie Intensivă din curtea spitalului a fost ţinută secretă.Mai mult, în aceste ore, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost personal la Spitalul Victor Babeş.

În momentul în care informaţiile au fost făcute publice în presă, respectiv în jurul orei 20.00, atât Ministerul Sănătăţii, cât şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au transmis imediat comunicate de presă pregătite din timp pentru a prezenta ce s-a întâmplat la Victor Babeş.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal