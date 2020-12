Guvernul este ameninţat cu proteste. Sindicaliştii Sanitas cer creşterea salariilor

Sindicaliştii SANITAS spun că vor recurge la toate mijloacele de protest, inclusiv să iasă în stradă dacă Executivul nu va creşte de la 1 ianuarie 2021 salariul de bază al personalului TESA.

Ei au transmis printr-un comunicat de presă, marţi, că Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor arată intenția Guvernului de a bloca aplicarea etapizată a Legii salarizării unitare 153/2017 pentru categorii importante de angajați din sistemul sanitar și cel de asistență socială.

"Nu este vorba numai de personalul TESA, vorbim aici şi despre personalul auxiliar sanitar, despre infirmiere, brancardieri, îngrijitoare, asistenţi sociali şi bineînţeles personalul TESA şi de deservire, vorbim despre economişti, jurişti şi muncitorii de specialitate care deservesc electricieni, tot felul de muncitori care fac ca o unitate sanitară să meargă bine, să beneficieze de căldură, de electricitate şi de toate condiţiile celelalte de care are nevoie”, a spus pentru Antena 3 Iulian Pope, vicepreşedinte SANITAS.

Federația SANITAS din România somează public Guvernul proaspăt instalat să își respecte promisiunile făcute salariaților din sănătate

"Este vorba de principiu. Oamenii ăştia au aşteptat din 2018 până acum să aibă o creştere salarială în fiecare an, e adevărat, aproape nesemnificativă uneori, şi astăzi într-o Ordonanţă de Urgenţă al cărei preambul se vorbeşte despre situaţia epidemiologică grea prin care trece România, tocmai cei care sunt împlicaţi direct în combaterea acestei epidemii sunt văduviţi de o creştere legală a salariului de bază prin Ordonanţă de Urgenţă. Noi astăzi am avut un birou executiv la nivelul federaţiei, am analizat actul normativ, am transmis documente către premierul Cîţu, către ministrul sănătăţii şi către ministul muncii”, a mai precizat Iulian Pope, vicepreşedinte SANITAS.

Federația SANITAS anunţă că va recurge la toate formele legale de protest inclusiv la blocarea sistemului sanitar

"Federaţia Sanitas nu acceptă sub nicio formă această ordonanţă. (…) Bineînţeles că vom ieşi în stradă, bineînţeles că apelăm şi la blocarea sistemului sanitar. Pentru că este inadmisibil ca mii de salariaţi implicaţi direct, despre infirmiere care stau din luma martie în combinezon şi începând cu 1 ianuarie nu vor beneficia de această creştere legală a salariului de bază. Este inacceptabil pentru noi. Şi vom recurge la toate formele legale de protest”, a mai spus pentru Antena 3 spus Iulian Pope, vicepreşedinte SANITAS.

Oamenii spun că majorarea nu acoperă nici măcar cheltuielile pe care agajaţii le au lunar cu măştile de protecţie şi cu dezinfectantul, motiv pentru care astăzi, au început protestele.

''Suntem dezamăgiţi de această decizie şi considerăm că este una care prefigurează o nouă politică de austeritate care aruncă din nou toate costurile crizei pe seama lucrătorilor şi a celor săraci. 40 de lei în plus la salariul minim, cât a anunţat Guvernul, nu acoperă nici măcar cheltuielile suplimentare pentru măşti şi alte elemente de protecţie individuală. (…) Confederaţia Naţională Sindicală ‘Cartel ALFA’ (…) decide declanşarea unei serii de acţiuni de protest, având ca scop creşterea veniturilor lucrătorilor'', se arată în comunicatul de presă transmis de Cartel ALFA.