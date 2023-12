Crăciunul în familia marii campioane Elisabeta Lipă. Familia, cea mai de preț comoară

A făcut performanță în sport, are cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz, dar comoara ei cea mai de preț este familia. În Ajun de Crăciun, campioana Elisabeta Lipă povestește, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, despre perioada sărbătorilor din copilărie în casa părintească, cum sărbătorea atunci și cum o face acum.

Este, fără îndoială, cea mai frumoasă perioadă din an și o petrecem ca de obicei, alături de cei dragi, de familie sau de oamenii pe care îi prețuim.

Suntem norocoși anul acesta că avem ocazia să ne creăm amintiri alături de Elisabeta Lipă, cea mai valoroasă canotoare a secolului 20.

Am ales împreună globurile, decorațiunile și am decis să facem o coroniță de Crăciun. Așa că am pornit un mic atelier de creație sub îndrumare a lui Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist român pe plan internațional.

Am aflat și cine face bradul în familia Lipă.

”Până acum făceam eu, acum face băiatul meu, că-i place. Și zice: mama, ca să ne bucurăm de brad, trebuie să-l facem mult mai devreme. Așa că pe 1 decembrie aveam bradul făcut în casă”, povestește campioana.

Iar cel mai mult îi place să mănânce de Crăciun piftie.

”Răcitură mai bună ca a mamei mele n-am mâncat nicăieri”, mărturisește Elisabeta Lipă.

În copilărie îi plăcea să meargă la colindat.

”Plecam de dimineață și mai veneam seara, înghețată bocnă. Nu conta, nu răceam”, își amintește fosta sportivă.

Elisabeta Lipă a obținut cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz la șase olimpiade a fost de 25 de ori campioana României. A fost port drapelul delegației României la două olimpiade. Este maestră emerită a sportului, iar în Elveția a primit medalia ”Thomas Keller”, cea mai înaltă distincție din canotaj.