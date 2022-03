Satul Speranței, la un pas de a deveni realitate | Campanie Antena 3 şi Fundaţia Mereu Aproape pentru refugiaţii din Ucraina

De-a lungul timpului, am învățat că o idee sau un plan nu poate deveni realitate dacă nu avem în teren oameni buni și dedicați unei cauze.

Astăzi vi-l prezentăm pe comandantul taberei din Rădăuți, Marius Tăuteanu, din partea ISU Suceava.

”Având în vedere traficul mare de refugiați, după tabăra mobilă de la Siret a fost necesară operaționalizarea celeo de-a doua tabere, aici, la Rădăuți. Pe 27 februarie, am amenajat sala de sport și, într-o singură noapte, am ridicat tabăra mobilă. A fost necesară, având în vedere că nu mai era spațiu de cazare. De la acea vreme, chiar am avut toate locurile ocupate”, a explicat Marius Tăuteanu.

Comandantul taberei a precizat că sunt disponibile 240 de locuri, unde se va asigura cazarea și masa refugiaților ucraineni.

Puteți dona în conturile Fundației Mereu Aproape, atât în lei cât și în euro, în următoarele conturi:

DONAŢII - CONT LEI | RO05BRDE450SV07295334500

DONAŢII - CONT EURO | RO31BRDE450SV23761534500

Cel mai simplu, însă, puteți dona câte 2 euro la numărul special 8831*, printr-un sms cu textul Satul Speranței.

