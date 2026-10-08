Scandal după ce s-a închis A1 Sibiu-Piteşti, între Sibiu şi Boiţa: "Nepăsare, indolență". CNAIR: 19 minute durează pe ruta ocolitoare

A1 Sibiu-Piteşti s-a închis între Sibiu şi Boiţa. Sursa foto: CNAIR

De luni, 5 octombrie, Autostrada A1 Sibiu-Piteşti s-a închis între Sibiu şi Boiţa, pentru 2 luni şi jumătate, până pe 19 decembrie, pentru lucrări la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. Horaţiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor, a acuzat CNAIR de "nepăsare şi indolență" după această decizie. Cristian Pistol, directorul CNAIR, a cronometrat cât durează parcurgerea rutei ocolitoare: "19 minute! Cu maximum 10 minute mai mult decât pe autostradă".

După ce A1 Sibiu-Piteşti s-a închis între Sibiu şi Boiţa, şoferii au fost trimişi pe ruta ocolitoare, pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățiel Veștem și Cisnădie.

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Horaţiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor, a criticat dur această decizie a CNAIR:

"O poveste tristă despre nepăsare, indolență și abdicare de la misiunea publică. O autostradă pe care românii au așteptat-o ani de zile și care putea rămâne deschisă traficului.

Consecința? Mii de șoferi vor fi trimiși din nou în ambuteiajele de pe DN7, la Tălmaciu. După patru ani în care au putut circula pe autostradă rapid și sigur. Iar cetățenii din Tălmaciu s-au putut bucura după mulți ani de liniște, aer curat și o viață tihnită.

Constructorul a venit cu variante. A fost dispus să găsească o soluție care să permită menținerea traficului, deși, evident, pentru el era mult mai comod să lucreze fără mașini pe sub podul aflat în lucru.

Și Poliția Rutieră și-a dorit astfel de soluții. Chiar și unii din compania de drumuri. O singură personă a spus NU la orice soluție? Cristian Pistol.

Pentru că este mai simplu să închizi drumul decât să rezolvi problema. Este mai simplu să închizi o autostradă și să trimiți oamenii pe drumul național paralel. Este mai simplu să nu îți pese".

Reacţia lui Pistol

Apoi, Cristian Pisol a cronometrat cât durează să parcurgi ruta ocolitoare. A făcut acest test miercuri, după prânz.

"19 minute. Atât mi-a luat astăzi, în jurul orei 13.10 să parcurg ruta ocolitoare pe care a fost redirecționată circulația de pe A1 Sibiu–Boița.

Cu maximum 10 minute mai mult decât pe autostradă. Se circulă bine, fără aglomerație și în siguranță. Între timp, asocierea Mapa–Cengiz a început lucrările la pasajul peste breteaua de descărcare din A1 în DN7.

În 11 săptămâni pasajul va fi gata, iar pe lotul 2 (Boița–Cornetu) al Autostrăzii Sibiu–Pitești se va încheia încă o etapă importantă.

Lucrările avansează, oamenii circulă în siguranță.

Asta e diferența dintre realitatea din teren, gestionată de profesioniști, și scenariile apocaliptice de pe Facebook", a postat directorul CNAIR.