George Simion, adevărul despre Diana Şoşoacă: "Gloria şi orgoliul i-au luat ochii". Ce spune despre împăcarea cu avocata AUR

Acuzaţii aduse de Diana Şoşoacă la adresa lui George Simion, într-o emisiune TV

- ar fi demis toţi preşedinţii de filiale

- nu ar fi preşedintele din acte al AUR ci un anume Marius Lulea, un om de afaceri din domeniul imobiliar

- i-ar fi reproşat Dianei Şoşoacă faptul că nu poartă mască de protecţie, când nici el nu a purtat în campania electoral

Liderul AUR George Simion a comentat la Antena 3 acuzaţiile aduse de Diana Şoşoacă într-o emisiune TV

"Doamna Şoşoacă primise o ofertă de la dl Peia să fie preşedintele Partidului Neamul Românesc şi, cum mândria e un păcat, au început tot felul de disensiuni. Noi, spre deosebire de doamna avocat, nu am fost niciodată susţinători ai USR sau ai celor de la #rezist, mai multe contraziceri, inclusiv despre domnul Lulea. Vă daţi seama în ce bâlci am nimerit, şi cu ce persoane. Special nu am vrut să îl punem pe acest domn Nile Peia pe lista de candidaturi. Uşor, uşor, facem curăţenie.

Cine este Marius Lulea, afaceristul din AUR

Domnul Marius Lulea este un bun prieten de-al meu. Un antreprenor român, şef de promoţie la Facultatea de Construcţii. Este verificator de proiecte, un om bun în meseria lui, care m-a ajutat în acţiunile noastre, fiind implicat în lupta pentru reîntregirea naţională, pentru Basarabia.

Este preşedintele fondator al AUR, nu este din umbră. Imediat după înfiinţare am făcut un congres, pe 24 ianuarie 2020, am fost ales în funcţia de preşedinte eu cu Claudiu Târziu şi Marius Lulea aştepta sentinţa finală a Judecătoriei şi motivarea pentru ca să nu mai fie în funcţia de preşedinte. Cum motivarea a întârziat, până s-a publicat în MO acum două săptămâni, a rămas încă formal şi a trebuit să semneze toate actele. Astea sunt instanţele în România.

Nu are afaceri cu Tansnistria, cum spune Ninel Peia. Sunt nişte aberaţii.

Doamna Şoşoacă i-a supărat în aceste două luni pe colegii mei în fiecare zi

Doamna Şoşoacă i-a supărat în aceste două luni pe colegii mei în fiecare zi veneau să se plângă. S-a certat miercurea trecută cu colegii de la Senat, i-am zis să vină în birou, să discutăm. - Nu, vino tu la mine în birou. Aveam plen şi nu am putut interveni, iar colegii nu au mai răbdat, un partid este o echipă, o familie. Nu sunt lupi singuratici.

Eu i-am tot luat apărarea... Dar au fost conflicte. Ziua şi conflictul, nu poţi să faci o echipă, în felul ăsta. Eu i-am luat apărarea şi am spus că nu o dau afară. Dumneaei a declarat că EA a plecat din partid, nu noi am dat-o afară.Ea a plecat din partid. Crede că o să facă echipă cu acest domn fost deputat Ninel Peia şi Francisc Tobă, căruia noi nu i-am validat mandatul.

Încercăm să ţinem cu credinţa, dar văd că Diavolul şi-a băgat coada. Văd mândria, Diavolul nu este perfect cum este Dumnezeu. Diavolul este orgolios, e ipocrit şi face greşeli. Mai bine că s-a intamplat acum, decât să ajungem la un conflict total.", a declarat liderul AUR George Simion la Antena 3.

Întrebat dacă mai există şanse de împăcare cu Diana Şoşoacă, Simion a spus că da, că el este unionist. "Eu ţin la dialog, ţin la unire, şi îmi doresc să dialoghez. Ţin la Diana, dacă renunţă la mândrie, ea a tot a avut sincope, să fie constantă şi dacă va avea acţiuni cum trebuie, i-am zis şi public că este o victimă. Gloria şi lumina reflectoarelor i-au luat ochii. Ninel Peia şi Francisc Tobă i-au spus că o vor face preşedintele ţării. Nu cred că o să ajungă preşedintele ţării."

