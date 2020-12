Scandalul gunoaielor din Sectorul 1, departe de final. Directorul Romprest: ''Singura soluţie de urgenţă este o plată parţială''

În replică, primarul Clotilde Armand acuză compania de interese ascunse. Directorul general al Romprest Service, Sorin Velicu a spus că singura soluţie pentru această situaţie este o plată parţială.

Sorin Velicu, purtător de cuvânt al firmei care asigură salubrizarea din Sectorul 1, a intervenit la Antena 3, unde explicat cum poate fi soluționată această problemă, cu care se confruntă locuitorii din sectorul situat în partea de nord-vest a Bucureștiului.

"Singura soluţie de urgenţă este o plată parţială a servciului de salubrizare efectuat de compania Romprest, confrmat şi pentru care există întârzieri la plată. Suntem dispuşi la orice negociere cu privire la eşalonarea plăţilor. Este imperios necesar această plată, pentru a putea asigura continuitatea serviciilor. Datoriile se ridică la 95 de milioane de lei la această oră. Precizăm că nu am oprit colctarea deşeurilor de la populaţiei, de la agenţi economici, nu am oprit salubrizarea stradală, nu am oprit deszăpezirea. Am oprit colectarea acestor deşeuri în lipsa unor venituri constante.

Noi nu am mai fost plătiți din luna iulie

A trebuit să ne drămuim fiecare bănuţ pentru a putea asigura serviciul fără întrerupere la populaţie. Cât timp cetăţenii vor scoate gunoiul în locurile stabilite, în zilele stabilite, deşeurile vor fi colectate.

În data de 16 noiembrie, întreg staff-ul conducerii Romprest, cinci persoane, plus avocatul societății au fost la o întâlnire care a durat aproximativ patru ore, la sediul Primăriei, întâlnire despre care de fapt, am aflat în ședința Consiliului în data de 4, că nu a avut loc. Noi ne-am dus atunci pentru a lua o decizie la fața locului, cu privire la soluționarea unor plăți, chiar și parțiale, o eșalonare. Înțelegem toate greutățile prin care trece toată lumea în perioada aceasta, dar avem nevoie de plată parțială pentru a putea asigura continuitatea serviciului.

Datoriiile și restanțele se ridică la peste 95 de milione de lei la această oră

Nu putem asigura tot lanțul de furnizori în spate. Începând cu 1 ianuarie, posibil să nu mai putem avea unde duce gunoi. Vom chivernisini fiecare ban până în momentul va trebui să oprim întreaga prestație. Posibil chiar și înainte de Crăciun'', a spus Sorin Velicu, director executiv al Romprest