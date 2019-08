Scandal în cazul tragediei de la Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei: „Am fost denigrat public. Eu consider acest lucru un șantaj și o presiune pe mine ca să nu mai am păreri”

Scandal în ancheta de la Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, susține că se pune presiune pe el pentru a nu mai vorbi public despre acest caz.

„Eu am aflat de la clienții mei care au fost abordați de către presă cu acel comunicat al Baroului București, care m-a expus cu nume și prenume, m-a pus la zid, clar pentru a mă denigra public. Aceste așa-zise audieri sunt strict confidențiale. Expunerea mea publică nu poate fi justificată nici de aici într-o mie de ani. Nimeni nu m-a reclamat cu nimic, nici măcar DIICOT. Din informațiile mele nici măcar nu a fost un consiliu, nici un cvorum, nimic, s-au trezit să mă expună și pe mine. Eu consider acest lucru un șantaj și o presiune pe mine. Expunerea asta a fost făcută intenționat, ca eu să nu mai am păreri”, a spus Tonel Pop la Antena 3.

Conf. univ. dr Petruț Ciobanu, prodecan Baroul București- „Eu cred comunicatul dat de Consiliul Baroului București a fost foarte clar. A aflat de mass-media că și organele judiciare și colegul nostru au acuzat despre faptul că dispozițiile legale nu au fost respectate. În această situație fiind implicat un coleg de-al nostru, Consiliul Baroului București se poate autosesiza din oficiu și face demersuri pentru a lămuri situația. Nu cred că din comunicat rezultă faptul că colegul nostru este investigat. Se vor solicita puncte de vedere și de la organele judiciare și de la colegul nostru. Colegul nostru va fi invitat la o ședință de consiliu, își va spune un punct de vedere, Consiliul Baroului București va analiza situația și punctele de vedere și apoi va da o decizie”.