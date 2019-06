Este un nou scandal în Justiție. Se cere desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor. Mai mulți magistrați sunt impotriva acestei Secții. Aceștia sunt vizați de dosare penale care sunt exact pe rolul acestei secții.

Ministrul Justiției a avut o primă reacție cu această probelmă. Ana Birchall susține că nimic nu va fi desființat.

”Niciodată nu am vorbit despre desființarea acestei secții. Plus, niciodată nu am luat în discuție ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție să fie sub coordonarea ministerului Justiției, ci doar am luat în discuție să fie sub coordonarea plenului CSM, pentru că acum este doar sub coordonarea unei secții din CSM și anume cea a judecătorilor”, a spus Birchall.