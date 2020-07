Scandal monstru în USR. Dan Barna, ieșire nervoasă: ”Încetează cu ipocrizia asta că mă enervezi!” Pe cine și-a vărsat furia

Dan Barna s-a enervat după ce Ana Ciceală i-a reproșat că a negociat cu președintele PNL, Ludovic Orban, pentru a numi un alt candidat la Primăria Sectorului 3, fără să informeze Biroul Național al USR.

Dan Barna, ieșire nervoasă: ”Încetează cu ipocrizia asta că mă enervezi!”

"Profiți că eu sunt un om de bun simț și de comitet și vă accept tot trollajul. Accept toate mitocăniile și mizeriile astea și continui să mi le spui în față", a răbufnit presedintele USR după ce Ana Ciceală i-a reproșat angajamentul cu Orban fără a o consulta.

Membrii USR i-au luat apărarea Anei Ciceală

Ceilalți membri ai USR i-au luat apărarea Anei și l-au linșat pe Barna în timpul ședinței, spunându-i să-și ceară scuze candidatei la Sectorul 3 și amenințând că vor dezvălui public informații interne din partid dacă liderul continuă pe același ton.

Senatorul USR Florina Presada a avut, miercuri, un comentariu privind candidatura Anei Ciceală la Primaria Sectorului 3. Ea a afirmat că liderii Dan Barna și Ludovic Orban ar fi negociat un candidat din partea PNL la Sectorul 3, deși consideră că nu există un candidat mai bun decât Ana Ciceală. "Am înnebunit cu toții", susține senatorul USR.

Stenograma discuției din ședința USR

Ana Ciceala: Eu ti-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine sa facem asta. Daca vrem voturi in București trebuie sa ne gandim la binele USR, nu la discutiile noastre interne. Macar puteai sa-mi spui inainte, uite cu ce ies eu, eu am decis, in numele USR, neconsultandu-ma cu nimeni, ca astea sunt sectoarele pe care le dam. Nu m-am consultat cu BN, nu m-am consultat cu filialele din Bucuresti, cu Nasui, cu Voiculescu, cu nimeni. Tu ai spus ca nu vrei, ok, eu am luat decizia drept presedinte de partid sa fac asta si ok, ieseai cu asta in public.



Dan Barna, tipa: Au fost discutii cu toti presedintii de filiale, toti stiu foarte bine. Inceteaza cu ipocrizia asta, ca ma enervezi. Tu profiti ca eu sunt un om de bun simt si de comitet si va accept tot trollajul, accept toate mitocaniile si mizeriile astea si continui sa mi le spui in fata.



Membru al USR: Dar pana acum nu am iesit eu publlic, dar cu tonul asta cred ca o sa ies si eu.



Dan Barna: Nu la tonul asta, dar ba accept o data, de doua ori, dar mi se spune ipocrit (nu se mai intege).



Membru al USR: Hai ba lasa textele astea. Cereti scuze pentru iesirea asta.



Dan Barna: E o iesire pe care mi-o asum. Nu se poate sa faceti numai mizerii de-astea. Am vorbit cu Ana, am vorbit cu Bogdan, am vorbit cu Nicusor. V-am spus argumentele, am vorbit cu Stefan, iar toti presedintii de filiale stiu contextul, am vorbit cu Claudiu, nu incerca sa bagi acum vrajeala de-asta ca vezi Doamne s-a trezit Ana intr-o noapte dupa ce ma chinui cu negocierile astea si cu BN-ul si cu toate astea.