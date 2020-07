Scandal monstru! Spitalul orașului Găești transformat în spital COVID: "Vom muri acasă!". Reacția autorităților

DSP Dâmbovița a luat decizia de a transforma Spitalul Găești în spital COVID, după ce numărul persoanelor infectate a explodat în județ. Peste 100.000 de oameni din întreaga zonă sunt revoltați de hotărârea autorităților în contextul în care nu mai există un alt spital în zonă, care să poată acorda asistență medicală și pentru alte afecțiuni.

"Va trebui să ne îmbolnăvim de COVID ca să putem primi asistență medicală pentru celelalte boli pe care le avem. Sau vom muri acasă", a spus un pacient revoltat pentru Antena3.ro.

Cum s-a răspândit virusul în comunitate: un medic infectat a refuzat izolarea

În urmă cu câteva zile, peste 20 de copii de la Centrul de Servicii Sociale Găeşti, au fost testaţi pozitiv la Sars CoV-2, după ce săptămâna trecută, 12 salariaţi ai instituţiei fuseseră diagnosticați cu covid-19. Totul ar fi pornit de la un medic de familie, care nu a respectat izolarea și care a împrăștiat virusul în întreaga comunitate.

Asistenta doctoriței fusese internată cu coronavirus, iar medicul deși era contact direct a continuat să meargă la magazine, la cabinetul medical, dar și la Centrul de Servicii Sociale, unde mai acorda consultații. Din păcate, aceasta a dus boala pe picioare până în ultima clipă, iar când cei de la DSP au obligat-o practic să meargă la spital, nu s-a mai putut face nimic pentru ea pentru că plămânii săi erau aproape distruși. A murit în urmă cu câteva zile, iar de atunci numărul cauzurilor din zonă a crescut alarmant.

În acest context s-a luat decizia de a transforma Spitalul Găești în spital COVID, fără să se țină cont că în zonă a mai rămas doar Spitalul Județean Târgoviște căruia îi va fi foarte greu să facă față situației și asa delicate.

Negarea realității. Ce spune managerul spitalului

În cele din urmă, primarul orașului Găești, Grigore Gheorge a găsit o soluție, de a păstra și urgențele și partea de TBC la spital, utilizând două ieșiri separate. Medicii mai tineri vor merge pe secțiile COVID, iar cei mai în vârstă vor asigura restul cazurilor.

Întrebat de situația de la Spitalul Găești, managerul instituției, Laurențiu Belusică a avut un răspuns foarte relaxat și șocant. Acesta a negat protestele, care au fost filmate și postate deja și a spus că a ales ca spitalul să fie COVID, spre disperarea cetățenilor din zonă.

''Acest spital este monopavilionar, adică o singură clădire. În aceste condiţii, spitalul nu poate să funcţioneze ca şi spital pentru bolnavi COVID şi ca spital pentru bolnavi non-COVID, nu are cum. Ideea era că trebuie ales în a rămâne spital pentru bolnavii non-COVID, sau a deveni cu totul spital COVID. Aleg varianta de a deveni spital COVID. În aceste condiţii, circuitele au fost relativ uşor de aranjat, astfel încât să fie separate de bolnavii de personalul administrativ şi restul personalului şi a fost păstrată Unitatea de Primiri Urgenţe la capacite de 80% din cât poate să dea o astfel de unitate. Este lege, cum să nu mă supun deciziei? Sigur că da! Tot personalul este de acord. Nu am cunoştinţe de niciun personal care să nu fie de acord cu a lucra în acest sistem. Nu există. Altfel, ai au ieşit în curte, dar au ieşit chemaţi de mine, pentru că am vrut să nu stăm în spital, să stăm în spaţii închise. Am vrut să stăm afară, în faţa spitalului, unde am stat de vorbă, pe rând, cu personalul superior, adică cu medicii, apoi cu asistentele, apoi cu infirmierele şi cu îngrijitoarele. Am stat cu toată lumea pe rând de vorbă, toată dimineaţaţţ, a spus Laurenţiu Belusică'', a spus managerul Spitalului Găeşti pentru Antena3.

Reacția DSP

Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la desemnarea Spitalului Orăşenesc Găeşti ca spital suport COVID- 19, facem următoarele precizări:



Judeţul Dâmboviţa se confruntă în ultimele 2 săptămâni cu o creştere a numărului de cazuri SARSCoV- 2 pozitive, pe fondul:



-relaxării măsurilor restrictive instituite în perioada stării de urgenţă în diferite sectoare de activitate;

-existenţei unui număr mare de focare de colectivitate;

-creşterii numărului de testări profilactice la nivelul centrelor rezidentiale pentru persoane adulte şi copii, conform metodologiei de supraveghere a sindromul respirator acut cu noul coronavirus SARS- CoV-2;

-deciziei societăţilor comerciale de a testa profilactic un număr cât mai mare de angajaţi în detrimentul izolării la domiciliu a contacţilor direcţi ai cazurilor confirmate;

-deciziei personale a pacienţilor internaţi de a se externa la cerere, sau a persoanelor pozitive care refuză internarea şi care rămân în familie/comunitate, decizie care a generat până acum un număr de 6 focare de familie active, totalizând 26 cazuri pozitive;

-nerespectării recomandărilor de autoizolare la domiciliu a persoanelor contacte directe ale unor cazuri confirmate, ca urmare a ultimelor modificări legislative ;

-nerespectării de către populaţia generală a regulilor de distanţare fizică, a celor de igienă personală, precum şi nepurtării măştii de protecţie, ori a utilizării acesteia în mod necorespunzator;

-accentuării gradului de mobilitate al populaţiei având în vedere sezonul estival.



În acest context, capacitatea unităţilor sanitare cu paturi desemnate de Ministerul Sănătăţii ca spitale suport Covid – 19, a fost depaşită, astfel că a fost necesară intervenţia Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa pentru organizarea transferului pacienţilor în unităţi similare din judeţele învecinate, care se confruntă la rândul lor, cu o creştere a numărului solicitărilor şi al internărilor pentru tratament de specialitate.



Prin Ordinul nr. 1239 din 09.07.2020, ministrul sănătăţii a modificat Anexa 3 – lista spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SarsCov2, a Ordinului nr. 555 din 2020, incluzând pe acesta listă, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Damboviţa, Spitalul Orăşensc Găeşti, dar si Secţia Recuperare Medicală a Spitalului Municipal Moreni.



Propunerea ca Spitalul Oraşenesc Găesti (cu excepţia Compartimentului de Primiri Urgenţe, radiologie, farmacie, dispensar TBC şi ambulatoriul de specialitate) să devină spital suport COVID, a fost fundamentată prin necesitatea asigurării condiţiilor de tratare sub supraveghere medicală, a pacienţilor confirmaţi SARS -CoV -2, forme asimptomatice şi usoare, precum şi prin faptul că structura funcţională a acestuia, nu permite acordarea simultană a asistenţei medicale în regim de spitalizare continuă a pacienţilor COVID şi a pacienţilor non COVID, prin desemnarea parţială a unor secţii/compartimente destinate exclusiv bolnavilor confirmaţi pozitiv SARS- CoV- 2.



Personalul Spitalului Orăşenesc Găesti a fost dezinformat că activitatea compartimentului de primiri urgenţe va fi suspendată, fiind dirijată într- un corp similar celui de triaj epidemiologic, amplasat la intrarea în unitate, fapt cu care Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa nu poate fi de acord. Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa au analizat structura functională a Spitalului Orăşenesc Găesti şi au stabilit că se pot asigura circuite funcţionale separate pentru CPU, laborator de radiologie şi imagistică şi ambulatoriul de specialitate, aflate la parterul clădirii, cu intrări separate atât pentru CPU cât şi pentru radiologie şi ambulatoriu şi în acest sens va emite aviz favorabil pentru noua structură.



Menţionăm că pacienţii COVID vor fi investigaţi radiologic la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Echipa Direcţiei de Sănătate Publică Damboviţa a identificat circuitele epidemiologice funcţionale necesare în vederea desfăşurării activităţii medicale suport COVID, astfel încât riscul de contaminare să fie eliminat:



-desemnarea zonei verzi destinate accesului şi odihnei personalului medical dedicat;

-zona galbenă destinată echipării/dezechipării personalului medical la intrare/ieşire/în /din zona roşie;

-zona roşie destinată exclusiv pacienţilor pozitivi;



Ca şi la celelalte unităţi sanitare suport COVID din judeţul Dâmboviţa, tratamentul pacienţilor COVID

– pozitivi, forme uşoare sau asimptomatice, va fi stabilit în baza unui protocol încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Spitalul Orăşenesc Găeşti, protocol ce va fi avizat de Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa.



În baza acestui protocol, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, prin medicii specialişti boli infecţioase şi pneumologie, va evalua fiecare pacient stabilind schema de tratament, urmând ca la nivelul Spitalului Orăşenesc Găeşti, personalul medical să supravegheze evoluţia bolii, conform unor criterii stabilite

clar de Ordinul M.S. nr.555/2020. Acelaşi ordin stabileste că asistenţa medicală a pacienţilor COVID forme asimptomatice şi usoare, poate fi asigurată cu medici de alte specialităţi decât boli infecţioase, medici rezidenţi sau medici voluntari de orice specialitate, supervizaţi de medici infectionisţi, cu obligaţia asigurîrii supravegherii asistenţei medicale timp de 24 h.



În concluzie, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa a avut şi are în continuare preocuparea permanentă în asigurarea asistenţei medicale pentru întreaga populaţie a judetului, dar în acest context epidemiologic, prioritratea numărul unu o reprezintă gestionarea epidemiei.