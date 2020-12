Scandal în plină pandemie la INML! Legistul care i-a făcut autopsia lui Ceauşescu a fost demis

Să fii un profesionist înseamnă în primul rând să fii om, să ai emoții, să te bucuri, să te întristezi, să supraviețuiești eșecului, să rămâi integru în fața succesului, să-ți păstrezi răbdarea, și mai ales curiozitatea, să ai pasiunea și compasiune.

Așa e Ligia Barbarii, șeful Laboratorului de Genetică din cadrul Institutului Național de Medicină Legală, Mina Minovici.

''Am prins exact perioada în care, presa vremii anunța cu litere mari, că o nouă tehnică în științele judiciare își făcea apariția, respectiv amprentele genetice. Și am hotărât să fiu un pionier al amprentelor genetice la mine în țară'', a spus Ligia Barbarii.

Cel mai cunoscut caz de analiză a ADN-ului a fost cel al cuplului Ceauşescu

''La Revoluţie, după ce au fost aduşi de la Târgovişte, cele două sicrie cu cuplul prezidenţial, a fost depus pe stadionul Ghencea. Soldaţii care păzeau sicriele s-au adăpostit de frig şi de ninsoare şi l-au tras deoparte. Bineînţeles că au apărut tot felul de legende, că de fapt dictatorii n-ar fi murit, că ar fi ajuns în America de Sud şi au fost întreţinute aceste legende urbane, încât mulţi ani, s-a spus că în Cimitirul Ghencea, practic nu au fost înhumaţi cei doi dictatori, ci alte persoane''

În 2010, la cererea familiei, cuplul Ceauşescu a fost exhumat, iar rezultatul expertizei a spulberat mituri urbane

''Rezultatele au fost cât se poate de concludente. Iniţial, familia Ceauşescu a cerut ca această identificare să fie făcută de experţi din străinătate şi au nimerit tocmal la Munchen, la fostul meu îndrumător de doctorat şi i-au spus mergi şi vorbeşti acolo cu doctoranda noastră, pentru că noi avem încredere în persoanele pe care le-am format. Fac parte din generaţia de decreţei şi trebuie să vă spun, lucru pe care nu l-am spus niciodată, că cei care am lucrat la acest caz, am fost toţi generaţie decreţei. Am fost născuţi în anul decretului''

Ligia Barbarii a scris istorie. A coordonat misiunea de indentificare a partizanilor din Munţii Apuseni

Ligia Barbarii este un reprezentant nu doar al geneticii din România, ci este şi un expert de anvergură internaţională, pentru că româncă noastră a fost selectată să coordoneze echipa de experţi a Naţiunilor Unite în divizata insulă Cipru, prin capitala căreia încă mai trece un zid şi un gard de sârmă ghimpată, iar pentru stingerea conflictului, recuperarea şi indentificarea victimelor din gropile comune este un proces esenţial.

Ligia Barbarii a avut mereu o sensibilitate aparte pentru copiii abuzaţi. A fost oripilată de fiecare caz. A plâns, s-a zbătut şi s-a bătut pentru fiecare victimă, pentru că doar atunci când investigaţia se face ca la carte se face şi dreptate.

Multe din cazurile la care a lucrat Ligia Barbarii au ţinut prima pagină a ziarelor

Printre ele se numără cel al studentei japoneze care a fost violată şi omorâtă în pădurea din Corbeanca, un caz care a schimbat sistemul, înlăturând ceva din birocraţia care poate ucide.

De asemenea, echipa coordonată de Ligia Barbarii s-a ocupat de identificarea profilului ADN al Alexandrei Măceșanu și al Luizei Melencu.

În urmă cu câteva zile, Ligia Barbarii a fost concediată, însă nu a dorit să comenteze acest subiect, pe motiv că ''este un proces în Instanţă''.