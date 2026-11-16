Scandal uriaș de corupție în Ucraina: Polițiști, procurori și șefi ai serviciilor secrete au făcut miliarde de euro din fraude online

6 minute de citit Publicat la 22:58 16 Noi 2026 Modificat la 22:58 16 Noi 2026

În jur de 1.500 de false call-center-e, specializate în fraude și escrocherii online, au fost înființate în Ucraina, din 2014 și până în prezent. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mai mulți oficiali din structurile de forță și de ordine din Ucraina, inclusiv procurori, polițiști și membri ai serviciilor secrete, sunt implicați într-o vastă anchetă de corupție care vizează organizarea mai multor centre folosite pentru comiterea de fraude și escrocherii online, informează Kyiv Independent.

Biroul Național Anti-Corupție (NABU) din Ucraina investighează în prezent procurori de rang înalt, ofițeri de poliție și oficiali ai serviciilor de securitate ucrainene, care ar fi creat o întreagă structură de protecție instituită asupra unei rețele de centre folosite pentru apeluri frauduloase și escrocherii online.

Invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, a reprezentat pretextul pentru organizarea de astfel de operațiuni frauduloase, bazate în Ucraina,care inițial au vizat cetățeni ruși.

Procuror: „Astfel de operațiuni beneficiază de protecția elitelor politice” din Ucraina

Între timp, numărul de astfel de fraude s-a triplat față de 2022, cu venitui ilegale estimate în valoare de miliarde de dolari. De asemenea, operațiunile de scamming s-au îndreptat inclusiv asupra cetățenilor ucraineni și s-au extins și în restul Europei.

„Aceste escrocherii devin o problemă răspândită, atunci când agențiile de aplicare a legii încetează să-și facă treaba corespunzător și, în schimb, ajută la menținerea acestor operațiuni”, a declarat, sub anonimat, pentru Kyiv Independent, un fost procuror.

Parlamentarul Iaroslav Yurcișin a spus că mai mulți factori au contribuit la problema centrelor de apel folosite în fraude și escrocherii online.

„Primul este războiul. Mulți ofițeri de poliție și-au concentrat, firesc, atenția asupra problemelor legate de război, lăsând mai puțină atenție pentru alte chestiuni", a spus el. „Al doilea factor este că mulți tineri se chinuie să găsească un loc de muncă și ajung să lucreze la aceste call-centere ilegale. Iar al treilea, dar extrem de important, factor este protecția pe care aceste operațiuni o primesc din partea elitelor politice", a spus parlamentarul ucrainean.

Falsele call center-e, bazate pe escrocherii online, reprezintă un tip de fraudă în care „angajații” acestor centre contactează oameni, prin telefon sau online, pe care îi păcălesc să le dea bani sau acces la conturile lor bancare.

Această industrie ilegală a apărut în Ucraina în 2014, după ce Rusia a anexat ilegal Crimeea. Conform Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, în „2023, s-a înregistrat o creștere drastică a numărului de cazuri de fraudă în Ucraina”.

„Cazurile din acest domeniu al criminalității s-au triplat comparativ cu 2022 și 2021, cu venituri ilegale estimate la nivelul miliardelor de dolari americani”, a spus organizația. „Frauda este desfășurată de aproximativ 1.500 de call centere situate în toată Ucraina, cu organizații criminale mari și structurate care se ocupă de acest tip de activitate infracțională”.

Aceste call center-e specializate în escrocherii „au exploatat sentimentele patriotice pentru a recruta noi angajați, cu anunțuri de angajare care pun întrebări precum Vrei să ajuți țara ta să submineze economia țării agresor?”

Apoi, pe măsură ce numărul acestor fraude a crescut, scammerii și-au redirecționat atenția către piața europeană, potrivit lui Andrii Halici, avocat și fost ofițer de poliție specializat în infracțiuni cibernetice, citat de publicația media Ukrainska Pravda în septembrie.

În 2025, fiul omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, Artur, a fost reținut în Cipru ca parte a unei investigații asupra centrelor de apel înșelătoare. Ulterior, el a fost extrădat în Estonia.

Conform procurorilor estonieni, între 2019 și 2022, inculpații vizați în anchetă, inclusiv Artur Eermolaev, au generat peste 100 de milioane de euro, din care 5,4 milioane de euro proveneau de la rezidenți estonieni.

Artur Ermolaev a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, a primit o pedeapsă de 5 ani cu suspendare, a plătit o amendă de 8,5 milioane de euro și a părăsit Estonia.

Un ucrainean a fost răpit din Bali, torturat și ucis, după ce a acuzat membri SBU de implicare în schema de fraude

Un alt caz mediatizat, presupus legat de aceste centre de apeluri, este asasinarea lui Ihor Komarov, un ucrainean de 28 de ani din Dnipro. Acesta a fost răpit pe insula indoneziană Bali în februarie.

Răpitorii săi l-ar fi torturat și i-au cerut o răscumpărare de 10 milioane de dolari, iar rămășițele sale dezmembrate au fost descoperite în aceeași lună.

În videoclipurile publicate de răpitorii săi, Komarov a susținut implicarea în industria centrelor de apeluri escrocherii a lui Dnipro.

În înregistrări, el a susținut că omul de afaceri din Dnipro Oleksandr Petrovskyi, cunoscut sub pseudonimul său Narik, primea 15.000 de dolari pe lună de la fiecare call center în schimbul protecției.

În videoclipurile înregistrate sub constrângere, Komarov a spus că angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei și Serhii Lisak, fost guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, care ulterior a devenit guvernator al regiunii Odesa, au fost implicați în operațiunile escrocheriei.

The Kyiv Independent a cerut comentarii de la Petrovskyi, SBU și Lysak și le va publica odată ce vor fi primite.

O investigație din august realizată de outletul media Suspilne a stabilit, de asemenea, o posibilă legătură între Hlib Novostroinyi, fost membru al unității de informații militare Kraken, și activități presupuse implicând centrele de apel Dnipro, precum și uciderea de la Bali.

Novostroinyi călătorise în Indonezia în 2026, a relatat Suspilne.

Potrivit publicației ucrainene Pravda, Novostroinyi îl cunoștea pe Denys Halushko, un ucrainean identificat ca suspect în cazul uciderii de la Bali, și cei doi se aflau în Bali în jurul perioadei răpirii lui Komarov.

În august, Novostroinyi a fost arestat la Kiev și acuzat de evitarea serviciului militar și fraudă. Totuși, încă nu a fost acuzat de uciderea lui Komarov.

Cine sunt înalții oficiali ucraineni acuzați de implicare în organizarea de fraude online

În iulie, președintele Volodimir Zelensky a ordonat o operațiune a forțelor de ordine împotriva centrelor de apel escrocherie.

În august, poliția a spus că a reținut șapte persoane suspectate de operarea acestor centre de apel și l-a acuzat pe Yehor Burkin, un bărbat născut în Rusia, presupus a fi fondatorul grupului criminal Khimprom din spatele operațiunilor de fraudă.

În septembrie și noiembrie, când Biroul Anti-Corupție a anunțat rezultatele propriei anchete privind centrele de apel specializate în înșelătorii, a devenit clar de ce serviciul de securitate și poliția națională nu au putut să oprească activitatea ilegală.

Potrivit biroului, centrele de apel erau protejate chiar de agențiile de aplicare a legii care ar fi trebuit să le investigheze.

În septembrie, Biroul Anti-Corupție l-a acuzat pe Serhii Kropyva, un procuror de top care ar fi condus presupusa schemă de protecție a centrelor de apel, de crimă organizată și spălare a 90 milioane de hrivne (2 milioane de dolari).

În noiembrie, Biroul Anticorupție a acuzat mai mulți alți oficiali de rang înalt din cadrul organelor de aplicare a legii în cazul call center-elor. Aceștia îi includ pe Serhii Duka, adjunct al șefului departamentului Serviciului de Securitate, Volodimir Țenov, șef interimar al departamentului de investigații strategice al Poliției Naționale și Oleksandr Demianciuk, un oficial de rang înalt la poliția din Kiev.

Burkin, presupusul lider al grupului infracțional care este în prezent căutat de NABU, a declarat într-un interviu din 13 noiembrie că oficialii de nivel inferior au transmis bani din șpăgi de protecție către Kravcenko, ministrului de Interne Ihor Klymenko, șefilor Poliției Naționale și ai Serviciului de Securitate, precum și către adjunctul șefului de cabinet al lui Zelenski, Oleh Tatarov, care este responsabil de aplicarea legii.

Între timp, Volodimir Zelenski a depus, de asemenea, un proiect de lege care urmărește să combată frauda din aceste call center-uri și să pedepsească astfel de operațiuni cu până la 12 ani de închisoare.

„(Aceste call center-e specializate în scam-uri) se pot dezvolta doar dacă știu că cineva îi protejează”, a declarat pentru Kyiv Independent un fost investigator de top care s-a concentrat atât pe corupție, cât și pe infracțiuni violente. Nu există nicio cale ca numărul acestor operațiuni să continue să crească fără vreun fel de protecție”.