Miliardarul Vadim Ermolaev a dat primul interviu după atentatul din Monaco care l-a vizat. Bomba i-a rănit grav copilul și amanta

Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev a fost vizat de un atentat cu bombă la Monaco. Sursa foto: Profimedia Images

Înstăritul om de afaceri originar din Ucraina vizat de un atac cu un dispozitiv exploziv la Monaco afirmă într-un interviu acordat luni că nu avea „niciun motiv” de a gândi că viaţa putea să îi fie în pericol, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În primul să interviu după atentatul de la 29 iunie, Vadim Ermolaev, care este în continuarea spitalizat dar care dă asigurări că se simte mai bine, a explicat pentru Monaco Matin că nu s-a gândit deloc că viaţa i-ar putea fi ameninţată.

„Înainte de acest atac, nu aveam niciun motiv să gândesc că viaţa mea putea fi în pericol, în special într-un loc precum Monaco”, a declarat Ermolaev, care are cetăţenie cipriotă.

› Vezi galeria foto ‹

Întrebat dacă ştie cine a dorit să-l asasineze, el a răspuns „nu” şi a refuzat să comenteze „diferitele ipoteze sau anumite elemente particulare din dosar”, invocând faptul că ancheta penală este în curs.

Vadim Ermolaev, de 58 de ani, amanta sa, Anna Nasobina, şi fiul celor doi, de 13 ani, au fost grav răniţi de un dispozitiv exploziv declanşat de la distanţă la sosirea lor în imobilul din Monaco în care locuiesc. Vadim Ermolaev locuieşte în principat cel puţin din 2021.

Suspecta a fost găsită împuşcată mortal în Ucraina

O ucraineană de 39 de ani suspectată că a amplasat dispozitivul exploziv a fost găsită împuşcată mortal în Ucraina după acest atentat şi alţi doi suspecţi, un fost poliţist şi un angajat actual al Direcţiei generale de informaţii (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării, au fost arestaţi.

Întrebat despre o posibilă implicare a „statului ucrainean”, Ermolaev a declarat pentru Monaco Matin că „prefer să nu răspund la această întrebare” pentru că „în acest stadiu, orice ipoteză formulată public ar risca să complice munca anchetatorilor”.

El a afirmat totuşi că sancţiunile de care este vizat din decembrie 2023 în Ucraina pentru activităţile sale comerciale în Crimeea, anexată de Rusia, rezultă „dintr-o greşeală şi nu se bazează pe niciun fundament juridic valabil”.

El a dat asigurări de asemenea că nu vede „niciun element care să permită să se facă o legătură” între atentatul care l-a vizat şi o afacere cu un centru de apel fraudulos în care unul dintre fiii săi a fost condamnat în Estonia.

Ermolaev susţine că are intenţia de a continua să trăiască la Monaco şi îşi exprimă speranţa că ancheta să permită „înţelegerea circumstanţelor acestui atac şi aflarea faptului dacă pericolul a fost acum îndepărtat”.

Atentatul care l-a vizat pe Vadim Ermolaev a reprezentat un şoc pentru Monaco, principat meriteranean ultrasecurizat de 2 kmp şi o populaţie de 40.000 de locuitori, formată în special din străini foarte înstăriţi.

Filmul atentatului cu bombă din Monaco și ce a urmat după

Pe 29 iunie 2026, omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev a fost ținta unui atentat cu bombă la intrarea în clădirea în care locuiește în Monaco. Un rucsac încărcat cu explozibil și elemente metalice a detonat în momentul în care Ermolaev, partenera sa Anna Nasobina și fiul lor de 13 ani intrau în imobil. Toți trei au fost răniți, iar Anna Nasobina a suferit leziuni extrem de grave, medicii fiind nevoiți ulterior să îi amputeze ambele picioare.

Ancheta autorităților franceze și monegasce a fost deschisă pentru tentativă de asasinat. Imaginile de supraveghere au indicat că dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat cu puțin timp înainte de explozie de o femeie deghizată în bărbat, identificată ulterior de anchetatori drept Anastasiia Berezovska. La câteva zile după atentat, aceasta a fost găsită moartă în apropiere de Kiev, iar în Ucraina au fost arestați doi suspecți acuzați că ar fi fost implicați în uciderea ei. Motivația atentatului rămâne neclară, iar ancheta este încă în desfășurare.

La jumătatea lunii iulie, Vadim Ermolaev a publicat primul său comunicat după atac, afirmând că atentatul a fost o încercare de a-l elimina pe el și familia sa și acuzând implicarea unor membri ai serviciului militar de informații al Ucrainei (GUR). Aceste acuzații nu au fost confirmate de autoritățile care instrumentează dosarul.

Soția oficială a miliardarului este Anna Ermolaev. Ea a declarat public după atentat că nu se afla în Monaco în momentul exploziei și că primele informații potrivit cărora ar fi fost victima atacului erau eronate. Anna Ermolaev este mama celor patru copii rezultați din căsătoria cu Vadim Ermolaev și, în general, a rămas departe de atenția publică.

Femeia rănită în atentat este Anna Nasobina, partenera de lungă durată a lui Vadim Ermolaev, descrisă de numeroase publicații drept amanta sa. Originară din Dnipro, ea a studiat dreptul, s-a stabilit ulterior în Regatul Unit, este director al companiei Wycombe Square Investments LLP și cofondatoare a clubului privat Club Éclectique. Presa relatează că relația dintre cei doi durează de mai mulți ani și că au împreună un fiu adolescent.