Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie

Anna Nasobina, amanta lui Vadim Ermolaev FOTO: Profimedia Images

Principalul suspect în atentatul cu bombă din Monaco, în urma căruia omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaiev a fost rănit, este de fapt o femeie, relatează publicația franceză Le Figaro și postul de televiziune BFMTV, citate de Meduza.

Potrivit BFMTV, poliția din Monaco a identificat suspecta, care a fost localizată într-o țară europeană. Autoritățile din Principat au solicitat sprijinul acelei țări în cadrul anchetei. Le Figaro spune că suspecta ar putea fi o cetățeană ucraineană care locuiește în Germania.

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Identitatea suspectei nu a fost făcută publică. Aceasta ar avea în jur de 30 de ani. Conform informațiilor apărute în presă, ea l-ar fi supravegheat pe Ermolaiev înainte de a plasa o bombă la intrarea în locuința acestuia. O notă internă a poliției din Monaco, citată de BFMTV, arată că anchetatorii cred că femeia s-a deghizat în bărbat.

BFMTV relatează că suspecta ar fi detonat de la distanță dispozitivul exploziv în momentul în care partenera lui Iermolaiev, Anna Nasobina, a trecut prin apropierea acestuia. Ea este fiica fostului prim-adjunct al procurorului regiunii Dnipropetrovsk din Ucraina și cofondatoare a Club Éclectique, o societate privată dedicată literaturii și artelor, cu sediul la Londra. Potrivit informațiilor disponibile, Nasobina locuiește împreună cu Iermolaiev. Ea a fost grav rănită în explozie, iar ambele picioare i-au fost amputate.

Atacul asupra lui Iermolaiev a avut loc pe 29 iunie. O bombă a explodat la intrarea în clădirea în care acesta locuiește. Partenera sa și fiul lor în vârstă de 13 ani au fost răniți. În ziua următoare, poliția a reținut un prim suspect, însă l-a eliberat la scurt timp fără a formula acuzații.

BFMTV informează că anchetatorii analizează în prezent două ipoteze principale privind motivul atacului: crima organizată și o posibilă implicare a unor actori străini. Le Figaro relatase anterior că există suspiciuni privind o posibilă implicare a Serviciului de Securitate al Ucrainei în atentatul cu bombă.