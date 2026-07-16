Oligarhul ucrainean vizat de atacul cu bombă din Monaco acuză GUR, spionajul militar al Ucrainei: „Au vrut să-mi ucidă și familia”

Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și pe familia sa din Monaco. Sursa colaj: X

Vadim Ermolaev, omul de afaceri ucrainean care a supraviețuit atentatului cu bombă din Monaco, rupe tăcerea și acuză direct GUR, serviciul de informații militare al Ucrainei, că ar fi organizat tentativa de asasinat. Explozia, produsă în momentul în care ieșea din casă alături de partenera sa și de fiul lor de 13 ani, i-a lăsat partenerei „leziuni catastrofale și ireversibile”, iar copilul s-a ales cu arsuri și fracturi. Procurorii de la Kiev vorbesc despre un ofițer care ar fi acționat pe cont propriu; Ermolaev susține că ancheta duce mult mai sus, până în apropierea conducerii agenției, scrie The Guardian.

În prima sa declarație publică de la atentatul care a zguduit bogatul principat, Vadim Ermolaev a afirmat că ofițeri activi și foști ofițeri ai GUR, direcția de informații militare, se află în spatele tentativei de omor, în urma căreia el a fost rănit, iar partenera sa se află în stare critică.

„Pe baza probelor din anchetă de care dispunem, nu avem niciun dubiu că ofițeri activi ai Direcției principale de informații din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, cunoscută drept GUR, au fost implicați direct în această tentativă de asasinat”, a declarat Ermolaev într-un comunicat publicat de avocații săi.

Anchetatorii francezi au identificat-o pe presupusa autoare a atentatului ca fiind Anastasiia Berezovska, cetățean ucrainean, acuzată că ar fi plasat un dispozitiv exploziv într-un spațiu public cu intenție criminală. Bomba a detonat în momentul în care Iermolaiev ieșea dintr-o clădire împreună cu partenera sa și cu fiul lor de 13 ani.

La câteva zile după atac, Berezovska a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Autoritățile ucrainene au reținut doi suspecți în cazul uciderii ei: Vladislav Reut, ofițer GUR, și Oleksandr Jîkovîci, fost lucrător în structurile de aplicare a legii.

Prezentat joia trecută în fața unei instanțe din Kiev, Reut a susținut că Jîkovîci ar fi responsabil pentru moartea Anastasiei Berezovska. Potrivit procurorilor, cei doi au forțat-o sub amenințarea armei să urce într-o mașină și au dus-o într-o pădure de lângă satul Iuriv, la aproximativ 60 de kilometri vest de capitală, unde a fost ucisă.

Procurorii ucraineni au încercat să prezinte cazul drept fapta unui ofițer de informații care ar fi acționat pe cont propriu, susținând că Reut și-ar fi ascuns contactele cu Berezovska și că a acționat fără știrea sau autorizarea conducerii agenției.

Ermolaev respinge această versiune: „Potrivit probelor disponibile în acest moment, conspirația a depășit cercul autorilor direcți și al organizatorilor, incluzând ofițeri GUR activi aflați în legătură cu aceștia, printre care persoane apropiate conducerii actuale și foste a agenției”.

El a mai precizat că explozia „a fost suficient de puternică pentru a rupe balustrade de oțel și a distruge treptele de piatră din fața casei noastre. Nu a fost un avertisment. A fost o tentativă de a mă ucide nu doar pe mine, ci și familia”.

Partenera sa, Anna, a suferit „leziuni catastrofale și ireversibile”, iar fiul lor s-a ales cu arsuri, fracturi și alte răni grave.

„Sunt în continuare la terapie intensivă și abia acum încep un lung proces de recuperare”, a adăugat el.

Cazul riscă să tensioneze relațiile lui Volodimir Zelenski cu partenerii europeni, dacă acuzațiile privind implicarea GUR și cunoașterea directă a operațiunii vor căpăta mai multă credibilitate. Incidentul survine într-un moment politic sensibil pentru președintele ucrainean, aflat sub presiune după decizia de a-l demite pe ministrul apărării Mihailo Fedorov, foarte apreciat.

Motivul tentativei de asasinat rămâne neclar. În 2023, Ucraina i-a impus sancțiuni lui Ermolaev, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară, cu o avere estimată de Forbes la 220 de milioane de dolari (164 de milioane de lire sterline). Kievul l-a acuzat că ar fi continuat să comercializeze alcool în Crimeea ocupată de Rusia și că ar fi plătit milioane de dolari în taxe către trezoreria rusă.

Ucraina a executat numeroase operațiuni letale cu dispozitive explozive împotriva unor ofițeri ruși de rang înalt și a unor oficiali ucraineni pro-Kremlin pe teritoriul Rusiei, însă nu există un precedent pentru un astfel de atac pe teritoriul european. Iermolaiev nu era cunoscut pentru opinii pro-ruse și nici pentru vreo aliniere publică la pozițiile Kremlinului.

O altă ipoteză este că atentatul ar fi legat de crima organizată, membri ai informațiilor militare ucrainene fiind recrutați pentru o crimă la comandă. Fiul adult al lui Ermolaev, Artur, este acuzat de autoritățile ucrainene că ar fi creat o organizație criminală implicată în fraude telefonice la scară largă în Dnipro, orașul natal al tatălui său. Astfel de rețele de escrocherii telefonice sunt de multă vreme asociate cu grupări de crimă organizată, deși nu există dovezi publice care să lege aceste acuzații de atentatul din Monaco.