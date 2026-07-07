Suspecta în cazul atentatului cu bombă de la Monaco a fost găsită îngropată lângă Kiev. Un ofițer al serviciilor secrete a fost arestat

Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și pe familia sa din Monaco. Sursa colaj: X

Anastasia Berezovskaia, o cetățeană ucraineană în vârstă de 39 de ani, căutată de Interpol și suspectată că a plantat o bombă în fața apartamentului din Monaco al oligarhului Vadim Ermolaev, ar fi fost găsită îngropată lângă Kiev, după ce ar fi fost împușcată, a relatat marți presa ucraineană, citată de Le Figaro.

Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și pe familia sa din Monaco săptămâna trecută. Cadavrul principalului suspect, Anastasia Berezovskaia, o ucraineană în vârstă de 39 de ani care locuia în Germania, a fost găsit îngropat în Ucraina, lângă Kiev, luni, 6 iulie, în jurul orei 23:00, a relatat marți presa ucraineană. Ukrainska Pravda sugerează că ar fi putut fi împușcată.

O altă sursă din cadrul forțelor de securitate ucrainene a indicat că doi suspecți au fost deja arestați în acest caz. Unul este ofițer activ al Direcției Principale de Informații, celălalt un fost ofițer de aplicare a legii.

Anastasia Berezovskaia a fost suspectată că a plasat o bombă în fața apartamentului lui Vadim Ermolaev din Monaco și apoi a detonat-o când multimilionarul din Dnipro și familia sa s-au întors acasă. Magnatul imobiliar în vârstă de 58 de ani, partenera sa și fiul lor de 13 ani au fost grav răniți. Chiar a doua zi, Le Figaro a dezvăluit că anchetatorii luau în calcul posibilitatea implicării serviciilor de informații. Vadim Ermolaev, care a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea unui pașaport cipriot în 2019, s-a stabilit ulterior în Monaco și a fost supus sancțiunilor din fosta sa țară în 2022.

Joi, 2 iulie, Le Figaro a dezvăluit că principalul suspect, despre care anchetatorii au crezut inițial că este un bărbat, era de fapt o femeie de naționalitate ucraineană. În urma acestui fapt, Interpol a emis un mandat de căutare pentru Anastasia Berezovskaia, care se pare că părăsise Monaco, apoi Franța, înainte de a călători în Italia și Germania, probabil prin Austria sau Elveția, folosind o mașină închiriată. Ce s-a întâmplat apoi? Rămân multe întrebări, dar călătoria sa criminală s-a încheiat în regiunea Kiev, departe de principatul Monaco.