Misterul atentatului cu bombă din Monaco se adâncește. Probele arată o posibilă legătură cu serviciile de informații de la Kiev

Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și pe familia sa din Monaco. Sursa colaj: X

Cazul atentatului cu bombă din Monaco devine tot mai complicat, după ce au apărut informații care leagă serviciile ucrainene de uciderea principalei suspecte. Un ofițer al serviciului ucrainean de informații militare a declarat în instanță că a fost de față când femeia suspectată că a plasat bomba în fața locuinței oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev a fost ucisă, scrie The Guardian.

Noile detalii despre moartea femeii ridică întrebări serioase despre o posibilă implicare a serviciilor de informații de la Kiev.

Poliția franceză a identificat-o săptămâna trecută pe Anastasia Berezovskaia ca fiind persoana surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce lăsa un rucsac în fața unui bloc din Monaco. Dispozitivul din interior a explodat și l-a rănit pe omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, care tocmai ieșea din clădire împreună cu partenera sa și copilul lor de 13 ani.

Procurorii francezi susțin că Anastasia Berezovskaia, în vârstă de 39 de ani, s-a deghizat în bărbat și a fugit cu o mașină înmatriculată în Germania. Ea ar fi trecut mai întâi în Franța, apoi în Italia.

La 1 iulie, femeia a ajuns în Ucraina, unde a luat un autobuz spre orașul său natal, Jîtomîr, aflat la vest de Kiev. Autoritățile au anunțat marți că trupul ei a fost găsit într-o pădure din apropierea capitalei.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, Anastasia Berezovskaia s-a întâlnit cu doi bărbați care îi transferaseră bani în conturile bancare și în cele de criptomonede. Unul dintre ei, Vladyslav Reut, a apărut joi în fața instanței, fiind acuzat de uciderea femeii. Reut l-a indicat drept presupus complice pe Vitaliy Zhykovych, fost polițist în regiunea Kiev.

Presa ucraineană a relatat că Reut, în vârstă de 33 de ani, a studiat Dreptul la Universitatea Națională din Kiev și a lucrat pentru serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR. Potrivit Radio Liberty, el a activat în unitatea A2772, un centru de pregătire pentru forțele de operațiuni speciale.

În fața instanței din Kiev, Reut a susținut că Zhykovych a fost cel care a ucis-o pe Anastasia Berezovskaia cu sânge rece.

Cei doi ar fi dus-o sub amenințarea armei într-o pădure din apropierea satului Yuriv, la aproximativ 60 de kilometri vest de capitală.

"Zhykovych a tras primul foc în ceafa ei. A căzut. S-a apropiat și a mai tras o dată. Eu mă aflam la câțiva metri distanță", le-a spus Reut judecătorilor.

El a afirmat că au fost trase în total patru focuri, după care Zhykovych l-ar fi obligat să sape o groapă. Acesta ar fi luat toate bunurile personale ale femeii și i-ar fi scos pantofii sport. "Voi insista să fiu supus unui test cu detectorul de minciuni pentru a-mi demonstra nevinovăția", a mai spus Reut.

Avocatul lui Zhykovych, Anatoliy Ivanov, a declarat că clientul său respinge acuzațiile.

SBU a anunțat că trupul Anastasiei Berezovskaiaa fost găsit după ce cei doi bărbați au mărturisit, iar anchetatorii au recuperat tuburi de cartuș din pădure.

Serviciul ucrainean a publicat și imagini neclare dintr-o încăpere aflată în subsolul casei lui Zhykovych, în localitatea Bilogorodka, descrisă inițial drept o "cameră de tortură". Anchetatorii au precizat ulterior că Anastasia Berezovskaia nu a fost torturată înainte de a fi ucisă în pădure.

Legătura unuia dintre suspecți cu serviciul ucrainean de informații militare pune administrația președintelui Volodimir Zelenski într-o situație delicată, chiar dacă autoritățile susțin că cei doi bărbați ar fi acționat pe cont propriu.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut lui Zelenski să clarifice împrejurările cazului și să îi pedepsească pe cei responsabili.

Întrebat despre acest subiect de publicația The Guardian, Zelenski a declarat că așteaptă "noi rapoarte" în următoarele zile despre incidentul din Monaco. "Voi informa publicul", a promis președintele ucrainean.

Mykhailo Tkach, jurnalist de investigație la Ukrainska Pravda, a declarat că situația este extrem de gravă. "Ar fi greu de imaginat un scenariu mai rău. Va fi foarte dificil de explicat dacă anumiți oficiali, în special din cadrul GUR, au fost implicați. Este evident că va fi nevoie de explicații la cel mai înalt nivel", a spus el.

În 2023, Ucraina a impus sancțiuni personale împotriva lui Vadim Ermolaev, unul dintre cei mai bogați cetățeni ai țării, a cărui avere a fost estimată de Forbes la 220 de milioane de dolari. SBU l-a acuzat că a continuat să comercializeze alcool în Crimeea ocupată și că a plătit taxe de milioane de dolari către bugetul Rusiei.

Iermolaiev, în vârstă de 58 de ani, a calificat acuzațiile drept "complet absurde" și a afirmat că a donat bani armatei ucrainene.