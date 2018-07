Scandal uriaș în Capitală. O scriitoare a fost agresată, din cauza presupusei ambulanțe care fură copii

Scandal uriaş în Capitală. O scriitoare aflată într-o ambulanţă, cu care voia să cutreiere ţara a fost snopită în bătaie lângă Gara de Nord din Capitală.

Mai mulţi localnici care credeau că au de-a face cu celebra ”Ambulanţă fantomă” care fură copii au înconjurat vehiculul, gata să o linşeze pe femeie.

Cinci bărbaţi au intrat peste ea în maşină şi au lovit-o în uralele mulţimii.

Poliţia a intervenit rapid, iar bătăuşii şi scriitoarea ghinionistă au fost duşi cu toţii la secţie pentru audieri.

Doina Popescu-Brăila, scriitoarea agresată de o mulţime de oameni în zona Gării de Nord din Capitală, a intervenit prin telefon în direct la Antena 3.

”Nu au intrat peste mine, prin geam m-au îmbrâncit și m-au scuipat. Când polițiștii mi-au spus să cobor, o doamnă a stins o țigară pe obrazul meu. Eu eram în ambulanță, mă schimbam, eram în tricou și chilot și mi-am dat seama că mă filmează un individ pe geam. Am dat să închid geamul, m-a întrebat dacă fur copii. I-am spus că nu, dimpotrivă, am și eu copii, îi iubesc. Am putut să vedem în această noapte cum o minoritate, prin incultură, lipsă de instruire, superstiție, se transformă într-o majoritate” a spus Doina Popescu-Brăila.