Scenariile care pot bulversa începerea școlii

Deciziile privind modul în care se va desfăşura noului an şcolar vor fi luate de fiecare judeţ în parte. La nivel central au fost propuse mai multe variante, iar ghidul pentru reluarea cursurilor este în dezbatere publică până pe 10 septembrie.

Ministrul sanatatii spune ca profesorii cu vârste peste 60 de ani sau care au probleme de sănătate vor putea preda online.

"Noi sperăm să avem o creștere ușor simțită, am recomandat că tot ce înseamnă personal didactic și nedidactic peste 60 de ani și cei cu comorbidități să facă cursuri online și am lăsat libertatea celor de la local să gândească scenarii pentru fiecare unitate școlară", a declarat Nelu Tătaru.

Într-un alt scenariu, clasele primare, dar și clasele a 8- a si a 12-a vor veni la școală, in timp ce restul claselor vor face prin rotație la doua săptămâni. În cel mai rău scenariu însă, școala va continua online, spune ministrul Sănătății.

Deciziile pentru desfăşurarea noului an şcolar vor fi luate de fiecare judeţ în parte. In capitala se va incepe cu scenariul verde in care toti elevii vor fi prezenti la cursuri.

Un ultim scenariu ar putea fi aplicat în situația cea mai gravă. Dacă un profesor care a predat la mai multe clase și a intrat în contact cu mai multe cadre didactice s-a îmbolnăvit, școala se va închide. Profesorii spun că există riscuri, însă dacă parinții îi învață din timp pe copii cum să se comporte situația poate fi suportată mai ușor.

"Cred că sunt bine gândite, dar trebuie să așteptăm forma finală. Profesorii care vor trebui să schimbe cataloage la fiecare pauză, va fi un pic dificil, dar vom pune anumite măsuri ca profesorii să se dezinfecteze. Vor purta toți măști, în cancelarie nu ne vom mai aduna ca altădată", a preciat Laura Ioniță, directorul Școlii Gimnaziale "Tudor Arghezi".

În privința elevilor infectați, dacă unul este depistat pozitiv, vor fi suspendate cursurile la clasa respectivă, iar dacă trei elevi din clase diferite se îmbolnăvesc, unitatea de învățământ se va închide.

