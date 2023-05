Schema filialelor din străinătate care scapă fugari pe bandă rulantă | Av. Adrian Cuculis: "Mi se pare de o gravitate extraordinară"

Avocatul Adrian Cuculis a comentat cum funcționează schema filialelor din străinătate care scapă fugari pe bandă rulantă.

În timp ce Elena Udrea și Ioana Băsescu aşteaptă să vadă dacă va fi luată, în cazul lor, în calcul decizia Curții Constituționale privind prescripția, deja în Italia și în Grecia începe să fie aplicată decizia Curții Constituționale pe care noi, în România, alegem ba să o aplicăm, ba să nu o aplicăm.

Iar două exemple concrete sunt în acest sens Dragoș Săvulescu unde instanța din Italia a constatat prescripția conform unei decizii a Curții Constituționale din România și așa i s-a ridicat inclusiv măsura supravegherii.

De asemenea, pentru Ioan Neculaie, care este plecat în Grecia, la Salonic, acolo unde mandatul de urmărire internațională a fost suspendat și i s-a dat încă un termen după ce instanța din Grecia a analizat toate actele tocmai pe excepția invocată a prescripției conform deciziei Curții Constituționale.

Reamintim că ministrul Justiției a anunţat că există niște filiere care funcționează pentru anumiți oameni care au început să se retragă în aceleași locuri.

Filierele din străinătate pentru scăpat milionarii sistemului: avocați şi instanțe

Întrebat despre aceste cazuri, avocatul Adrian Cuculis a spus:

"Nu cred că e nimic ilegal în a face o analiză, de exemplu, a legislațiilor europene internaționale, dacă vreți și ulterior să-i spui domne, uite așa arată legislația de acolo. Doar că mare atenție, aici discutăm, bineînțeles, de analizare a legislațiilor, nu și de, dacă vreți, îndemnul, știi, ar fi bine să te duci acolo. Atunci se schimbă puțin lucrurile astea.

Mi se pare atât de cinică situația, pentru că eu mai am niște clienți care nu prea sunt pe aici, sunt refugiați prin Anglia să spunem, şi vreau să vă spun o chestiune foarte interesantă.

Eu mă chinui de am vreun an de zile, tot formulez cereri pe la Tribunal, Curte de Apel, Tribunal, Curte de Apel în care încerc să exprim că mandatul ăla de arestare emis nu mai ai ce să mai faci cu el, că nu mai e cazul. Este prescrisă fapta, la revedere. Şi ca să vedeți cât de dubios funcționează justiția. Deci eu am hotărâre clară dată de către Curtea Constituțională și instanța din România spune nu. Vino tu puțin încoace să îl punem în executare. Adică să te plimb puțin pe la televizor cu cătușele la mâini că te-am adus şi constatăm noi după aia că este prescrisă.

Mi se pare de o gravitate extraordinară că o instanță străină, vine și aplică și ia în considerație o hotărâre a Curții Constituționale de la noi și noi, pe noi care am dat hotărârea respectivă, spune că nu ne interesează", a spus avocatul Adrian Cuculis în emisiunea Descoperiți de la Antena 3 CNN.