Doi schiori au fost prinși într-o avalanșă în Valea Doamnei

Doi schiori au fost prinşi de o avalanşă, pe porţiunea superioară din Valea Doamnei.

O altă avalanşă a fost declanşată sub Vârfu Paltinu.

Salvamoniştii le recomandă turiştilor să consulte buletinul meteorologic înainte de a se aventura pe munte şi să fie echipaţi corespunzător.

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu anunţă incidentele care au avut loc astăzi până la ora 13:

In jur de 30 de schiori si snowboarderi

- sub jumate fara dispozitiv de cautare in avalansa

- in jur de 8 au avut kit complet de cautare/ salvare din avalansa (dispozitiv, lopata, sonda)

Astazi dou schiori au fost prinsi intr-o avalansa pe portiunea superioara in Valea Doamnei. Acestia au fost echipati complet inclusiv cu rucsac cu airbag. Au reusit sa se salveze singuri.

Inca o avalansa a fost declansata de sub Vf. Paltinu, ''zona "balcoane" fiind aproximativ 15 persoane in zona. Din fericire, nimeni nu a fost prins sub zapada.

Recomandarea noastra este sa verificati buletinul meteorologic, sa verificati toate informațiile din zilele anterioare si sa aveti echipament complet'', au scris reprezentanţii Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu pe pagina de Facebook.