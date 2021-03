Școală nouă de scrimă, deschisă în Capitală: De când a început pandemia copiii s-au antrenat în casă și în parcuri | VIDEO

Pe principul, numai cine nu-și dorește nu găsește, managerii clubului au găsit şi spațiul perfect pentru noua şcoală de scrimă, chiar la Casa Presei Libere.

În doar 4 luni, administratorii au reușit să tranforme un spațiu nefolosit într-o sală modernă de scrimă:450 de metri pătrați au fost suficienți pentru două săli de antrenament dotate cu aparatură performantă, vestiare , dușuri, spații de depozitare și birou.

A fost un proiect care noi l-am dorit , l-am visat, am vrut sa facem o sala de scrima, una mai mare ne-am dorit noi, dar asta este un inceput sa speram ca aceasta este prima., spune președintele Clubului Sportiv Riposta, Sandu Constantin.

În sprijinul iniţiatorilor au venit şi autorităţile. La inaugurare a participat și Novak Eduard, Ministrul Tineretului și Sportului. El spune că pe langă bani, în acest proiect s-a pus și mult suflet și vrea să nu se oprească aici.

"Noi la nivel de Guvern, de stat, trebuie sa dam o directie foarte clara si sa investim in sport si sa deschidem legea sponsorizarii pentru viitoarele sporturi prioritizate, care sper ca de anul viitor vor intra intr-un nou regulament prin elaborarea strategiei sportului romanesc.", spune acesta.

Şcoala nouă i-a adus pe copii înapoi la antrenamente, în condiţii normale. Asta deoarece pe timpul pandemiei, au fost nevoiti să exerseze în casă sau în parcuri.

"In primul rand ne dorim foarte repede sa reusim sa schimbam testele PCR pe antigen. Asteptam Ministerul Sanatatii pentru ca acesti copii sa reintre in antrenamente, in competitii.", a mai declarat ministrul Novak.

Grupul Sportiv Riposta face parte din Federația română de scrimă și a fost înființat în 2008. De-a lungul timpului, antrenorii din cadrul clubului au format sute de copii. O bună parte din ei au fost deja medaliați la campionate europene de cadeți și de juniori.

Mai exact, clubul a câștigat din 2008 , 290 de medalii la campionatele naționale, internaționale, dar și europene.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal