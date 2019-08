Se schimbă tot cursul anchetei de la Caracal. Interviu de importanță capitală despre monstrul Gheorghe Dincă!

Foto: captură Antena 3

Mihai Gâdea a prezentat duminică seară, la „Sinteza zilei”, un interviu de importanță capitală despre monstrul Gheorghe Dincă și rețeaua din Italia.

Ce rol avea criminalul din Caracal în cadrul rețelei și cum acționa?

Un martor-cheie a rupt tăcerea.

„Am mers la muncă în 2010. Era acolo Mihai și o femeie Elena. La unele le găsea de muncă, pe altele le dădea pe stradă. Noi ne întâlneam în Bari și se auzea una-alta”, a spus martorul, duminică, la „Sinteza Zilei”.

„Când am avut probleme cu Mihai, era și Dincă acolo”, a spus femeia.

Mihai și Dincă erau violenți. Se auzea că trebuie să te ferești de ei!

„Cine nu asculta de ei mânca bătaie. Putea să te și omoare”, a spus femeia.

„Eu în 2011 am avut probleme cu Mihai. Eram în Piața Umberto, mergeam la biserică. Era Elena acolo și m-a oprit. El era băut, a început să ține la mine, m-a scuipat, a dat cu piciorul și eu am chemat carabinierii. Toți au fugit. După ce plăteai locul de muncă, după cerea mereu. Am dat 300 și apoi Elena venea mereu și cerea iar bani, chipurile împrumut.

Începea să te amenințe dacă nu dădeai bani, știa unde stai că luau și buletinele. Terorizau oamenii și erau violenți.

Se auzise că Dincă făcea parte din grup. Băteau fetele și în mijlocul străzii”, a dezvăluit femeia.

„Cereau bani mereu ca să te lase în pace. Eu bănuiesc că erau pești”, a acuzat martora.

„Se auzea imediat și toate spuneau „ferește-te, să n-ai probleme”. (...). Acolo se întâmplau multe și trebuia să acționeze carabinierii”.

Dincă, Mihai și Elena aveau o rețea în Bari.

„Se ocupau cu locuri de muncă, bănuiesc și cu droguri. Făceau prostituție, vindeau locuri de muncă. Se auzise că au legătură cu mafia albaneză...Îți era frică(...). Mihai e din Constanța, Elena din Bârlad”.

„Bănuiesc că aveau protecție”, spune femeia.

„După ce am pățit, am evitat zona. Carabinierii știau de ei. Erau un echipaj mereu acolo în Piața Umberto. Ei stăteau în Bari, ei făceau legea acolo(...). Mihai ducea femei la stradă, așa își câștiga existența(...). Am auzit atunci că avea un maior italian și probabil din cauza asta nu s-a acționat. Bănuiesc că doi - trei ani le-a funcționat rețeaua”.

Întrebată cum s-a ferit de Dincă și Mihai, martora a spus: „Am evitat zona(...). M-a amenințat mult timp pe telefon, că dacă mă prinde îmi ia capul. Și el și ia. Amenințările erau pe telefon. Erau violenți, te puteai aștepta la orice”.