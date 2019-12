Seară-eveniment la Antena 3. Mihai Gâdea, față în față cu Mihăiță Neșu: "Fundația mea e un dar de la Dumnezeu"

Mihăiță Neșu a acceptat, luni, pentru prima oară să vină într-un studio de televiziune, la Sinteza zilei, cel mai urmărit talk-show din România, moderat de Mihai Gâdea.

"În această seară ne bucurăm de o premieră uriașă. Invitatul meu este un uriaș campion. Aștept acest interviu de opt ani de zile - toate televiziunile l-au invitat, toate televiziunile și l-au dorit în studiourile lor, dar pentru prima oară în acești ani de zil este într-un studio de televiziune.

Îi inspiră pe oameni de ani de zile. Minunea lui Dumnezeu se va vedea în această seară pentru că ea este în carne și oase", a spus Mihai Gâdea, la începutul emsiunii.

MIHAI GÂDEA: Cum a fost perioada în care ai realizat ce ți s-a întâmplat și care e diagnosticul?

MIHĂIȚĂ NEȘU: La început nu am conștientizat foarte tare că e ceva foarte grav. Eram și intubat. Dupa aia la spital a fost o perioadă de tranziție în care eram mai preocupat să scap de tuburi. Neliniștea mare a apărut cănd am ajuns acasă de la centrul de reabilitare, după șase luni, și a trebuit practic să-mi reiau viața.

Atunci au apărut primele momente de neliniște că trebuia să-mi organizez viața și nu prea știam ce să fac.

MIHAI GÂDEA: A fost depresie? Ce a fost?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Au fost de toate și au durat cam patru ani.

MIHAI GÂDEA: Ce a fost cel mai greu în acești patru ani?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Să accept accidentul și să văd ce se poate face în condițiile acestea și să fiu mulțumit că viața merge mai departe. Un părinte de la Muntele Athos mi-a spus când am fost primele dăți și m-a văzut foarte trist: 'Nu fii trist că nu câștigi nimic!'

Sunt cuvinte simple, dar parcă au avut o așa putere că atunci când am plecat de la Muntele Athos mi s-a schimbat sufletul și de fiecare dată când voiam să mă întristez parcă nu mai puteam.

MIHAI GÂDEA: N-au fost momente în care ai avut sentimentul că poate mai bine renunți?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Nu. Să renunț nu am avut niciodată sentimentul, ci tot timpul m-am gândit că trebuie să fac ceva și Dumnezeu va schimba la un moment dat situația. Doar că în acei patru ani nu aveam răbdare deloc și voiam să se schimbe instantaneu. Din tristețe și deznădejde să fie bucurie, liniște și nicio durere.

MIHAI GÂDEA: Erau un om credincios înainte de acest accident?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Dacă mă întrebai acum 8 ani spuneam că da, dar dacă mă întrebi acum și mă gândesc la cum eram eu atunci, nu.

MIHAI GÂDEA: Cine dintre oamenii care au fost alături de tine ți-a luat mâna și ți-a prins-o de mâna lui Dumnezeu? A fost cineva anume sau pur și simplu ai găsit-o tu?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Nu, nu am găsit-o eu. Eu doar, prin faptul că eram foarte neliniștit, am căutat mult, am avut foarte multe întrebări. Dar, am avut prieteni apropiați care mi-au dat multe sfaturi, m-au îndemnat să vorbesc cu diferiți preoți și mi-au trimis tot felul de cărți și astfel am ajuns să cunosc niște preoți minunați care, probabil prin rugăciunile lor, Dumnezeu a schimbat și sufletul meu și cursul vieții mele.

MIHAI GÂDEA: Ai început să faci progrese importante. Miști mâna dreaptă?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Da, o mișc. Pot să conduc și mișc un pic și mâna stângă. Anul acesta mi-au pus în Olanda un joystick - nu pot foarte bine, dar mă antrenez. Sunt progrese și cu mâna dreaptă. Sunt mici, sunt foarte mulțumit pentru faptul că pot să fac terapie zilnică și nu am alte probleme de sănătate.

MIHAI GÂDEA: Sănătatea ta în rest este foarte bună.

MIHĂIȚĂ NEȘU: Da, slavă Domnului, nu pot să mă plâng.

MIHAI GÂDEA: Tu faci o fundație. Ai început-o la câți ani de la accident?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Fundația, de fapt, ca să vedeți că e un dar de la Dumnezeu, a fost făcută fără voia mea. Adică am fost de acord cu ea, dar nu a venit de la mine gândul. A fost făcută de un vecin de al meu din Olanda care era fericit că mergeam să ma joc cu copiii pe care îi antrena el în timp ce jucam.

Mă duceam din când în când să mă joc cu ei și după ce m-am accidentat i-a venit lui ideea, dar nimic nu se întâmplă fără rost în viață. A fost începutul lucrurilor care se întâmplă acum. A făcut fundația practic din nimic. După aia, cu ajutorul vostru, am făcut primele strângeri de fonduri, a fost gala din Olanda și eu în perioada aia, cum nu eram bine sufletește nu eram așa de concentrat pe fundație.

Am început să ajut diferiți copii cu tratamente din țară, cu diferite sume, dar am observat că banii se ducea și copiii aveau nevoie în continuare de tratamente, dar nu mai aveam posibilitatea să îi susțin așa cum ar fi trebuit.

Și de aceea nici nu mă simțeam bine sufletește în Olanda. A fost grea întoarcerea - a fost o perioadă de tranziție destul de grea, dar la un an după ce m-am întors am reușit să înregistrez fundația în România și am cunoscut prin intermediul prietenilor mei, familia Ogăraru, o fată Iulia pe care am chemat-o să mă ajute să fac un centru mic - că nu aveam posibilitatea - dar măcar să ajute 20-30 de copii constant.

MIHAI GÂDEA: Ce ai făcut tu acolo este incredibil! Am rămas uluit de modul în care sunt construite și aranjate lucrurile. Vin familii cu copii care au dizabilități, în general, nu?

MIHĂIȚĂ NEȘU: Da. Dizabilități neuromotorii. Copii cu tetrapareză spastică, care au avut probleme la naștere.

MIHAI GÂDEA: Și fac niște salturi incredibile, din imaginile pe care le-am văzut.

MIHĂIȚĂ NEȘU: Sunt copii care ne-au surprins și pe noi cu progresele care le-au făcut. Asta a fost ideea centrului: să fie un loc unde să lucrezi constant pentru că așa sunt șanse mai mari.

Am încercat să aducem cele mai noi terapii din străinătate și am reușit să aducem pe lângă terapiile clasice kinetoterapie, terapie ocupațională, hidroterapie să aduce și terapia Thera Suit, o terapie inventată de niște americani bazată pe un costum special care ajută la reordonarea scheletului și stimulează percepția corpului și ajută la diferite mișcări.

MIHAI GÂDEA: Vreau să fac un anunț pentru cei care vor să susțină fundația lui Mihăiță Neșu: o puteți face donând 2 euro prin SMS la 8844 cu textul "CRED". Este de asemenea important că acestă donație este lunară. Dacă donați acum puteți opri la un moment dat donația, când doriți. Însă, eu sunt unul dintre cei care vor suține această fundație a lui Mihăiță Neșu pentru foarte multe motive.

În primul rând pentru acei copii, care au nevoie mai mult ca orice de acest sprijin, dar pe de altă parte pentru că este așa de magnetic ceea ce face Mihăiță și povestea lui, forța lui, încât nu ai cum să nu vii alături de cineva așa cum este Mihăiță Neșu.