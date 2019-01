Sebastian Ghiță: Nu dau publicului poza cu Kovesi. O dau procurorilor

Sebastian Ghiță a vorbit la ”Subiectiv” despre cum Laura Codruța Kovesi ar fi obținut al doilea mandat la șefia DNA, prin șantaj la Klaus Iohannis, explicând și cum mandatul de arestare pe numele său a fost emis cu încălcarea legii.

”Cu dosarele de la Sibiu redeschise la Curtea de Apel Brașov. Doar am văzut toți că ceea ce am spus în Parlament s-a adeverit. Așa și-a obținut doamna Kovesi o nouă numire la DNA, șantajându-l pe Iohannis. La Brașov, doamna Kovesi și sistemul său mafiot au redeschis dosarul caselor de la Sibiu. Am declarat-o în Parlament. Nu a părut nimeni că ia în considerare aceste lucruri, Kovesi a luat un nou mandat și a continuat să dezvolte grupul mafiot pe care îl păstorea, șantajând politicieni, oameni de afaceri, martori. Multe dintre consecințele acțiunilor dânșilor se văd și astăzi. Mie au reușit să îmi aloce un mandat de arestare în mod ilegal. Au chemat un avocat din oficiu, în loc să citeze avocații mei, pe care îi citaseră cu șapte zile înainte, iar împreună cu un avocat din oficiu au falsificat o procedură și fără ca eu să mă apăr au emis un mandat de arestare încălcând legea. Au făcut un fals. Avocatul care vezi Doamne mă reprezenta pe mine a cerut arestarea clientului său. Numai pe vremea lui Ceaușescu se întâmpla asta. Mai bine era Onea procuror și Portocală avocat. Puteau stabili ei că mă arestează și judecătorul doar semna” a spus Sebastian Ghiță.

Acesta afirmă că faimoasa poză cu Laura Codruța Kovesi nu va fi făcută publică, pentru deliciul maselor, ci va ajunge la procurori, dacă aceștia o vor cere.

”La doamna Kovesi trebuie să se raporteze instituții. Ea ar avea de câștigat dacă un simplu cetățean s-ar certa cu dânsa, ar da poze. Să răspundă în fața legii, nu în fața mea. Dacă am probe, poze, dovezi, astăzi, după atâta timp, pot să le duc procurorilor de la Secția pentru investigarea magistraților. Nu fac o chestiune personală din ceva ce legea trebuie să îndrepte. Nu fac can-can și nu dau poza pentru deliciul publicului și jurnaliștilor. Pot să dau poza și Kovesi să spună că e falsă. Lasă că o dau procurorilor, să verifice ei. Urmează să fiu audiat prin Skype și voi pune la dispoziția dânșilor orice dovezi îmi vor cere, orice dovezi voi avea” a explicat fostul parlamentar.