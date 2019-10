Șeful DNA: Dan Barna nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar al DNA

Șeful interimar al DNA, Călin Nistor, a declarat, miercuri, că preşedintele USR, Dan Barna, nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar instrumentat de procurorii anticorupţie.

Reacția șefului DNA vine după ce, prezent fiind la o dezbatere cu privire la investigarea fraudelor cu fonduri europene, Călin Nistor a fost întrebat de jurnalişti dacă Barna are vreo calitate într-un dosar al DNA şi dacă dosarul care îl vizează pe liderul USR a fost mutat la DNA Alba Iulia.



"Ca să discutăm despre un dosar care poartă numele unei persoane trebuie ca acea persoană să dobândească calitatea de suspect sau inculpat. La acest moment, vă pot spune că persoana respectivă nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar al DNA (...) Nu am mutat niciun dosar la serviciul teritorial Alba", a răspuns Nistor.

Potrivit unor surse, DNA ar fi deschis un dosar penal in rem în urma investigaţiilor publicate de Rise Project privind proiecte derulate cu fonduri europene în care a fost implicată o firmă a lui Dan Barna.